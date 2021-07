Francesco Oppini nella bufera per una battuta a sfondo omofobo: la fine...

I fan di Tommaso Zorzi non perdonano Francesco Oppini: durante una diretta social, un amico del figlio di Alba Parietti ha pronunciato la F Word.

Il web è davvero rimasto spiazzato, per questo hanno portato in tendenza l’hashtag contro Oppini, condannando questo brutto scivolone che non è ancora stato commentato dal vincitore del Grande Fratello Vip.

Francesco Oppini, al centro delle polemiche

L’ex gieffino si è preso una pausa dalla sua vita frenetica e infatti sta trascorrendo una splendida vacanza insieme ad alcuni amici di vecchia data.

Durante una diretta Instagram notturna, il figlio di Alba Parietti, si è reso protagonista di una gaffe dopo che un suo amico presente nel filmato ha pronunciato la fatidica “F Word”, si tratta di una parola a sfondo omofobo.

Nonostante non sia stata pronunciata da Oppini, il web si è scagliato contro di lui.

In molti si aspettavano che Francesco prendesse le distanze oppure rimproverando il suo amico, ma niente di tutto ciò è accaduto.

Gli utenti del web si sono scatenati, tra i tanti commenti possiamo notare i seguenti “Oppini si è confermato per quello che è: un grande buffone”, “F-Word e risate varie: ecco Francesco Oppini che tanto avete osannato”.

Dopo questa enorme bufera, Oppini ha realizzato un video con l’amico che aveva pronunciato tale parola omofoba, per fargli chiedere scusa sottolineando il fatto che non vi era alcun intento denigratorio.

Tommaso Zorzi e Francesco Oppini: amicizia al capolinea?

Oltre alle varie polemiche che si sono scatenate in questi ultimi giorni su Francesco Oppini, si è tornato a parlare anche per il suo rapporto con Tommaso Zorzi.

Si vocifera che l’amicizia tra i due sia giunta definitivamente al termine.

I due “amici”, non si mostrano più insieme da molto tempo e nemmeno si citano nelle loro Instagram story.

Anche un noto influencer, Alessandro Rosica ha confermato questo triste gossip su Tommaso e Francesco, rivelando che ad oggi non ci sarebbe più alcun tipo di rapporto.

