Francesco Oppini, chi è il figlio di Alba Parietti: sport, reality e lutto

Chi è Francesco Oppini, il cronista sportivo e commerciante di automobili, figlio della showgirl Alba Parietti e del cabarettista Franco Oppini

Scopriamo tutti i segreti di Francesco Oppini, dagli inizi della carriera al mondo dello sport, dalla vita privata al terribile lutto che ha dovuto sopportare e superare.

Chi è Francesco Oppini

Nato a Torino, il 6 aprile del 1982, sotto il segno zodiacale dell’ariete, Oppini è un commerciante di automobili a Milano e allo stesso tempo un cronista sportivo di Diretta Stadio per il canale 7 Gold.

Grandissimo tifoso della Juventus, Oppini si occupa delle telecronache delle partite della squadra allenata da Maurizio Sarri.

Nel corso della sua carriera, Oppini è comparso varie volte sul piccolo schermo, come in occasione della prima edizione del reality show La Fattoria, dove ha partecipato in qualità di concorrente.

Nel 2015, è complice di Scherzi a parte per l’organizzazione di uno scherzo ai danni di Alba Parietti, mentre nel 2017 prende parte a una puntata di Ballando con le stelle, sempre in compagnia della showgirl.

Vita privata e curiosità

Francesco Oppini è figlio della showgirl Alba Parietti e del suo ex marito, l’attore e cabarettista, Franco Oppini.

Non si hanno molte notizie sulla vita privata di Francesco Oppini: per quanto riguarda la sua vita sentimentale, si sa abbia avuti alcuni flirt con l’ex letterina di Passaparola Alessia Fabiani e con Francesca Gottardi.

Nel 2006, Oppini fa i conti con un grandissimo lutto, quando la sua fidanzata del periodo muore a seguito di un incidente stradale, lasciando un immenso dolore sia nel fidanzato che in Alba Parietti, che era molto affezionata alla giovane.

Attualmente, Francesco Oppini è felicemente fidanzato con Cristina Tomasini, una ragazza di Bergamo. La coppia avrebbe dovuto prendere parte alla seconda edizione di Temptation Island Vip, ma alla fine hanno deciso di non parteciparvi.