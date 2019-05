Tale Quale Show, ecco i concorrenti della nuova edizione del programma di Carlo Conti

Tale Quale Show, il programma di Rai uno condotto da Carlo Conti, si appresta a raccattare talenti vip per la nuova edizione: ecco i primi nomi del cast

La trasmissione ha lo scopo di selezionare eccelsi talenti del panorama dello spettacolo italiano e “trasformarli” in concorrenti di un gioco canoro particolarmente competitivo, che spesso riesce a regalare performance inaspettate. Vedendo i concorrenti dello show, è palese che non tutti facciano parte del mondo canoro, ma proprio per questo alle esibizioni viene dato un tocco ironico che solo questi professionisti possono offrire al pubblico. Le esibizioni vengono valutate da una giuria altrettanto talentuosa e divertente

Come partecipare in studio

Se seguire la trasmissione da casa, lasciandovi quindi travolgere dalle sue fresche e rinnovate atmosfere non vi è più sufficiente, potete tentare di partecipare alla trasmissione come pubblico presente in studio.

Basta seguire pochi passaggi: fare un’apposita ricerca sul sito della RAI nella sezione dedicata al programma per vedere se c’è la possibilità di partecipare alla trasmissione in qualità di pubblico. Non è assolutamente richiesto avere competenze specifiche nel settore dello spettacolo.

Utile sarà controllare con frequente assiduità il sito internet della Rai e quello dell’ufficio Casting Rai per valutare tutte le posizioni aperte per questa e per le altre trasmissioni

Cosa ha in serbo Carlo Conti per la prossima edizione?

A Roma, quindi, sono già partiti i casting per la prossima edizione del divertentissimo “Tale e quale show”. Stando a delle indiscrezioni, tra tutti i personaggi papabili, spicca il nome di Francesco Monte, il quale già un anno fa avrebbe dovuto prendere parte al programma di Rai Uno. Stesso destino è toccato anche a Stefano Sala. Dal ballo al trono, fino alle imitazioni per Sabrina Ghio.

Sono in arrivo, invece, Jessica Morlacchi e Barbara Cola, secondo e quarto posto nello show dedicato alle meteore condotto da Amadeus. Spazio anche a Sandro Giacobbe, la voce di grandi successi come Signora Mia. Nella lista dei papabili concorrenti c’è Debora Caprioglio, l’ex musa di Tinto Brass. Non c’è gara invece per il toscano David Pratelli, lui è un imitatore professionista, Piero Pelù e Adriano Celentano sono i suoi cavalli di battaglia. Potrebbe stupire con il suo arrivo anche Debora Villa.