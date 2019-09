Francesco Monte ‘Si è sposato in segreto prima di Tale e quale con Isabella in California’: il gossip impazza sul web

Francesco Monte e Isabella si sono sposati? Ecco tutti i retroscena del presunto matrimonio tra l’ex gieffino e la bellissima showgirl

Il bellissimo attore ed ex gieffino della scorsa edizione del Grande Fratello, Francesco Monte torna di nuovo sotto la luce del gossip. A quanto pare a far parlare di lui è proprio un matrimonio non annunciato con la bellissima Isabella De Candia.

Francesco Monte dopo Giulia Salemi sposa Isabella

La storia d’amore tra Giulia Salemi e Francesco Monte è nata sotto l’occhio vigile delle telecamere della casa del Grande Fratello. I due hanno iniziato la loro relazione non del tutto serenamente e spesso e volentieri finivano per litigare. Oggi però, dopo una separazione dolorosa per Giulia, Monte ha deciso di riprendere la sua vita in mano ed è stato sorpreso con la bellissima modella Isabella De Candia. I due infatti sono stati beccati dai media in atteggiamenti molto intimi che facevano presagire ad una relazione nascosta. I due infatti sono usciti allo scoperto e hanno deciso di ufficializzare la loro relazione.

Francesco Monte ha sposato Isabella

Secondo alcuni pettegolezzi, il bellissimo attore avrebbe sposato in gran segreto la bella Isabella. I due infatti si trovano proprio negli USA, in particolare in California e secondo quanto riportato da alcune indiscrezioni i due avrebbero coronato il matrimonio in gran segreto. Il tutto festeggiato durante una cerimonia laica che in Italia non è riconosciuta. La conferma di questa notizia non è stata conferma e ne smentita dai due.

Nonostante i pettegolezzi i due si sono goduti la loro vacanza d’amore all’insegna del divertimento e di passione. Ma il loro viaggio non si sarebbe fermato ad Ibizia, i due infatti si sono spostati in America dove avrebbero celebrato le nozze.

Fracesco Monte a Tale e Quale Show

Nonostante la sua storia d’amore con Isabella, Francesco non smette mai di intraprendere nuove strade nel mondo dello spettacolo. A quanto pare il giovane parteciperà il 13 settembre alla nona edizione di Tale a Quale Show. Ma non sarà l’unico a quanto pare a partecipare al programma su Rai Uno ci sarà anche Lidia Schillaci, Tiziana Rivale, Sara Facciolini, Flora Canto, Eva Grimaldi e tantissimi altri.