Francesco Monte minacciato di morte dopo la fine della storia con Giulia Salemi

Francesco Monte, arrivano messaggi di morte per l’ex tronista di Uomini e Donne, il messaggio agghiacciante dai popolo del web

Francesco Monte, il bellissimo modello e attore, lanciato dalla trasmissione di Maria De Filippi Uomini e Donne, ha ricevuto messaggi di morte.

Il giovane ex gieffino della Casa del Grande Fratello, dopo una lunga relazione con la bella italo-Persiana Giulia Salemi, è tornato single. Il motivo di tale rottura non si conosce ancora, ma sembrerebbe che Monte abbia tradito la bella Giulia con un’altra donna.

La storia tra i due non è incominciata nei migliori dei modi, ma dopo l’uscita dal Grande Fratello, hanno iniziato a frequentarsi e ad avere una relazione seria. Purtroppo non tutto dura per sempre e anche la love story di Francesco Monte e Giulia Salemi è giunta al capolinea. A quanto pare però alcuni dei fan non hanno preso bene la notizia arrivando addirittura a minacciare di morte il giovane Francesco Monte con messaggi agghiaccianti.

Minacce di morte per Francesco Monte

Il bel Francesco, nonostante abbia spiegato più volte ai suoi followers che ormai la relazione con Giulia è finita per vari motivi, ha ricevuto,da parte di questi, messaggi agghiaccianti Sembrerebbe che Monte, abbia ricevuto intimidazioni e minacce da parte del popolo del web molto pesanti tanto da preoccupare il modello.

La reazione di Monte

Francesco Monte, però, pare che abbia preso le minacce molto seriamente tanto ad arrivare a reagire male. Il giovane modello infatti è intervenuto sui social dichiarando:

:“Odio, follia, mancanza di rispetto, di tatto, insensibilità, invadenza, cattiveria, minacce di morte, castelli di bugie e di film inventati proprio da voi stessi. Questo arriva e si legge tutti i giorni, ma un pochino non vi vergognate quando siete da soli con voi stessi? Con la vostra coscienza?“.

continua dicendo-

“Sui social create delle storie tutte vostre, che non combaciano con la vita reale, ma combaciano con quello che vi immaginate voi o vorreste immaginare, proprio come un film. Peccato che noi non siamo degli attori, ma siamo persone reali, proprio come voi, con gli stessi identici problemi. La differenza è che noi siamo più esposti, ma di certo non vi riguardano motivazioni o altro della nostra vita privata. Fatevi bastare quello che abbiamo comunicato con piacere o non e accettatelo!”.

Una reazione molto forte ma che sicuramente non metterà a tacere i pettegolezzi e le cattiverie del web.