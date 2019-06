Francesco Monte, notte di passione a Ibiza con un’altra: Giulia Salemi già dimenticata? Ecco con chi l’hanno beccato

Francesco Monte dopo il triste addio alla sua ex fidanzata Giulia Salemi, ha preso una pausa dall’Italia rifugiandosi ad Ibiza con Maria Jose.

Francesco Monte dopo una lunga relazione con Giulia Salemi, ha preso una pausa, lasciando la bellissima Italo-persiana conosciuta nella casa del Grande Fratello. La bella Giulia infatti, ha spiegato qualche giorno fa ai suoi fan, che la fine della loro relazione è dovuta ad un presunto tradimento da parte del bellissimo Francesco Monte. La giovane, visibilmente scossa e provata dalla fine della loro relazione, ha cercato di spiegare ai suoi fan, cosa era successo e come stava vivendo questo momento cosi delicato.

Nonostante sia passato pochissimo tempo dall’addio a Giulia, pare che Francesco già si sia consolando con una nuova fiamma, Maria Jose. Il giovane infatti, secondo Alberto Dandolo, sarebbe volato ad Ibiza dove avrebbe passato una notte di fuoco con la ragazza. I due si sarebbero conosciuti qualche settimana fa al matrimonio di un amico di Francesco, ma al momento non è a ancora niente di certo, sta di fatto che il gossip è stato lanciato, ma come la prenderà la povera Giulia Salemi?

La giovane e bella italo-persiana Giulia Salemi, qualche settimana fa, ha deciso di raccontare cosa è successo tra lei e Francesco Monte. Tra lacrime e singhiozzi, la ragazza ha deciso di fare uno sforzo e registrare un video per i suoi fan. La ragazza che da tempo era mancata sui social, ha spiegato il motivo della sua assenza, parlando appunto della rottura con Francesco Monte.

La fine della loro relazione per Giulia, è stata devastante, la ragazza visibilmente provata ha raccontato con occhi gonfi di lacrime i motivi che hanno portato alla fine della loro relazione:

“Ce l’ho messa tutta, ho donato l’anima l’inizio è dolce, assurdo, felice, pieno di buona volontà. La fine, una lacerazione, ti toglie l’ossigeno… E’ così che finiscono gli amori.Ma poi ti vengono in mente tutte le persone che ti vogliono bene e percepisci di nuovo il calore e pensi che devi rialzarti per loro, asciugare le lacrime e andare avanti e auto convincerti che per un po’ forse continuerà a urlare il suo nome dentro il tuo cuore, ma alla fine la ferita si cicatrizzerà”.