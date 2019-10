Francesco Monte, tutti i segreti dell’ex tronista: amori, carriera, progetti

Chi è Francesco Monte? Il bellissimo ex tronista del programma Uomini e Donne, tra i protagonisti di Tale e quale show

Scopriamone di più sul bellissimo modello, ex tronista ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, Francesco Monte.

Chi è Francesco Monte

Nasce a Taranto, il 20 maggio del 1990.

Durante gli studi universitari, decide di lavorare per mantenersi economicamente facendo il barman. Poi, nel 2012, diventa corteggiatore di Uomini e Donne, programma tv di Mediaset, al quale si presenta per conquistare Teresanna Pugliese.

L’anno dopo, Francesco è il nuovo tronista di Uomini e Donne, e dopo un periodo di frequentazione con Alessia Cammarota e Teresanna Pugliese, sceglie quest’ultima. Dopo la breve relazione con la donna, decide di intraprendere la carriera di attore e prova a studiare negli USA per diventarlo.

Partecipa a una puntata di Forum, a un videoclip di Nancy Coppola e alla fiction Furore 2, una delle fiction più amate di Canale 5. Successivamente, partecipa come concorrente a L’Isola dei famosi e al Grande Fratello Vip 2018.

Oggi, nel 2019, è uno dei concorrenti più amati di Tale e Quale show, il programma di Rai 1 condotto da Carlo Conti.

Vita privata e curiosità

Dopo la fine della relazione con Teresanna Pugliese, Francesco Monte ha inizia una storia sentimentale con Cecilia Rodriguez, sorella di Belen.

Francesco Monte la definisce come la storia più importante della sua vita, anche dopo la rottura. La relazione tra i due, infatti, termina nel corso del Grande Fratello Vip 2017, quando la bellissima argentina intraprende un rapporto amoroso con Ignazio Moser. Francesco Monte viene lasciato dalla fidanzata in diretta tv.

Dopo la rottura, Francesco Monte partecipa a L’Isola dei Famosi come concorrente, dove viene accusato dalla sua pari Eva Henger di aver fumato della marijuana nei primi giorni del reality show di Mediaset. Monte è in quel periodo al centro di uno scandalo, viene catapultato su tutte le copertine delle riviste di gossip, in quello che verrà in seguito definito “Cannagate”.

In seguito, nel corso del Grande Fratello Vip 2018 conosce la bella Giulia Salemi, con la quale intraprende una relazione. I due si lasciano qualche tempo dopo e adesso Monte vive una storia con Isabella De Candia, una modella definita la “nuova Monica Bellucci”.