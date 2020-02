‘Ce l’ha grosso’ Francesco Gabbani superdotato: il dettaglio piccante manda in delirio i fan sui social

Un ritorno molto gradito quello di Francesco Gabbani sul palco dell’Ariston in occasione del Festival Di Sanremo, che quest’anno giunge alla sua 70esima edizione.

Il cantante di Occidentalis Karma, è finito nuovamente al centro del gossip nelle ultime ore grazie alle sue ‘doti’.

Da poter fare invidia ad un attore a luci rosse, l’artista toscano, sarebbe secondo gli insistenti rumors ‘super dotato’.

La ‘indecente virtù’ che sarebbe dimostrata da una foto che nelle ultime ore sta facendo il giro del web mandando in tilt i social.

Nelle ultime ore sta circolando sui social, uno scatto che mostra il celebre artista toscano, piuttosto ‘emozionato’.

La foto in questione, lo vede in tenuta elegante, ma l’attenzione dei telespettatori è finita però altrove, sotto la cintura.

Francesco Gabbani super ‘fornito’ dell’indecente virtù starebbe facendo impazzire i fan che scrivono riferendosi alla sua partecipazione a Sanremo:

‘Scusate ma non gli hanno permesso di portare la scimmia sul palco e se l’è messa nelle mutande?’

alludendo al ‘pacco regalo’ (l’articolo continua dopo la foto)

Scusate ma non gli hanno permesso di portare la scimmia sul palco e se l’è messa nelle mutande? 🐘 #Sanremo2020 pic.twitter.com/xJ5XVQnmxr

La voce è arrivata sino al ‘legittimo proprietario’, il quale già tempo fa, proprio dopo un Sanremo, tenne a chiarire la questione, rispetto ai rumors diffusi nelle ultime ore:

‘Non sono superdotato, avevo un canavaccio nei pantaloni So di cosa si parla in giro, ne sono venuto a conoscenza in queste ore’