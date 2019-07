Ha il corpo deformato’ Francesco Facchinetti, la moglie mostra il fisico ma il web nota qualcosa di strano – Foto

Francesco Facchinetti, la moglie Wilma Helena Faissol scatto bollente sulla spiaggia, ma un particolare non è passato inosservato ai fan

Non è passato inosservato io scatto postato dalla moglie Francesco Facchinetti, Wilma Helena Faissol sui social. La bellissima modella e showgirl, ha infatti caricato sul suo profilo di Instagram, un bellissimo scatto in costume, dove mostra le sue forme. A quanto pare però, agli utenti più attenti non è passato inosservato un piccolo particolare del corpo della bella Wilma.

Francesco Facchinetti e l seno deformato della moglie

A quanto pare Wilma, ha postato uno scatto che non è passato inosservato agli utenti più attenti del web. Pare infatti che nella foto, Wilma appare non del tutto normale. La foto, secondo quanto commentato da alcuni utenti, avrebbe qualcosa di molto strano, ovvero una deformazione.

Molti infatti hanno commentato la foto puntando l’attenzione sul seno della showgirl. La giovane infatti, secondo gli utenti, avrebbe il seno destro completamente deformato. C’è chi posta le foto per protesta per abuso di Photoshop, come Elisabetta Canalis e chi lo fa quasi senza pensarci come Wilma, dove non è passato inosservato la strana deformazione al seno, provocando divertenti reazioni dei suoi fan.

Wilma fisico da urlo

La giovane moglie di Francesco Facchinetti, oltre a mostrare il seno in una prospettiva strana, tanto da farlo sembrare deformato, non manca mai di postare foto di lei e dei suoi bellissimi bambini. La donna è molto attiva sui social e condivide spesso e volentieri scatti di lei in costume sfoggiando un fisico da urlo, che spesso e volentieri sono motivi di gelosia del marito Facchinetti.

Nella foto presa di mira dagli utenti, Wilma indossa un bikini super sexy e nonostante le gravidanze precedenti sembra essere in ottima forma. Il seno però mostrato in foto sembra completamente deformato, ma Wilma nota anche lei un effetto strano sulla foto, cosi dopo pochi minuti risponde agli utenti:

“Dopo 3 minuti di panico e perplessità ho capito che è la mia mano in pugno appoggiata”.

Per molti infatti poteva sembrare una foto modificata, ma in realtà è solo la posizione della showgirl che da alla foto uno strano effetto ottico.