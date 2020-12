Francesco Facchinetti, il figlio di Roby, ha raccontato un episodio da film horror: il vero protagonista? Suo figlio.

Un Natale sicuramente diverso dal solito, questo 2020, per moltissime famiglie. Quello di Francesco Facchinetti è stato caratterizzato però da venature rosse davvero copiose a giudicare da quanto raccontato sui social.



Francesco è molto attivo sui social e coinvolge spesso la sua famiglia nelle sue stories e nei suoi post divertenti. Il figlio del solista dei Pooh ha mostrato il lato creativo del figlio che ha dato vita però ad un episodio pieno di sangue e tragedia.

Sangue e orrore a casa Facchinetti: ecco cos’è successo

Può avere tante sfumature il Natale, per i Francesco Facchinetti e la sua famiglia ha assunto toni noir. Chi ha la possibilità di vivere la propria famiglia per intero – i più fortunati insomma- cercano di mostrare attimi di vita serena per coinvolgere tutti i follower in un’atmosfera di felicità.

Tanti i vip che hanno mostrato i loro addobbi, le loro tavole imbandite e il loro trucchi per rendere il Natale più magico e divertente. Chi ha dei figli ha il dovere di stimolare la loro fantasia con storie davvero particolari.

Proprio come ha fatto, nelle sue stories Facchinetti che ha dato vita, grazie alla fantasia del suo bimbo Leone, ad un vero e proprio film dell’orrore.

Il racconto da brividi di Leone

Il ragazzino ha notato che il camino di casa sua è acceso. Sapendo dell’arrivo di Babbo Natale non può fa a meno di notare che il poveretto rischia di farsi molto male se scende da lì. Il film da brividi è continuato e ha appassionato tutti i fan del DJ.

Il bimbo ha immaginato che poteva addirittura ferirsi con i vetri in casa. Insomma, un vero e proprio splatter.

Francesco ha anche mostrato l’arrivo di Babbo Natale a casa sua con le dovute distanze covid. Insomma, un’avventura in pieno stile Facchinettis.