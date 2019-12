Francesco Facchinetti, rivelazione choc, il cantante ex compagno di Alessia Marcuzzi rivela: “Mia figlia lo chiama papà, lui è meglio di me”

Come in molti sanno il bravissimo Francesco Facchinetti, oltre ad essere un cantante e Dj di successo è anche diventato papà. Il giovane dalle serate in discoteca a divertirsi ha dovuto fare un bel cambio radicale aiutando la sua ex compagna Alessia Marcuzzi nel lavoro di genitore. Un ruolo che oggi tiene ben cucito addosso, anche se nell’ultimo periodo Francesco ha confidato alcuni dettagli della sua vita privata.

Francesco Facchinetti: ” Lui è meglio di me”

Francesco Facchinetti è stato legato ad Alessia Marcuzzi per un po di anni. La loro relazione ha infatti portato alla nascita della loro bellissima figlia Mia, che oggi è bella cresciuta e somiglia tantissimo ad entrambi. In una recente intervista, Francesco Facchinetti ha parlato di alcuni particolari intimi della sua famiglia in particolare del rapporto con sua figlia Mia:

” Mia a volte si sbaglia, mi chiama Paolo e a lui lo chiama papà, succede, non mi dà fastidio, lo trovo un gesto d’amore, non riesco ad avere invidia. Sono contento e felice che lei possa passare del tempo con Paolo. Mia figlia lo ama come fosse suo padre e io sono contento di questo.”

La sua affermazione sembra però essere più una triste affermazione. Sebbene Mia è sua figlia, comunque Francesco il timore che sua figlia possa legarsi di più a Paolo lo spaventa.

Francesco Facchinetti e l’ex compagna Alessia Marcuzzi

Francesco Facchinetti dietro a quella malinconica affermazione, nasconde un velo di tristezza anche se non ha voluto sottolineare oltre. Come in molti sanno, ormai, è già da tempo che Alessia e Francesco non stanno più insieme, ma nonostante la loro separazione, i due sembrano intrattenere ottimi rapporti, proprio per il bene della piccola Mia. Come sappiamo, infatti, Alessia ormai è sposata con Paolo Calabresi Marconi dal 2014 e sembrano avere ancora oggi, a distanza di anni un rapporto speciale. Lo stesso Francesco durante l’intervista da Caterina Balivo, ha sottolineato che Alessia Marcuzzi ha scelto un buon partito:

“Il marito di Alessia, Paolo, è una persona con cui mi piace passare il tempo, al di là del fatto che sia suo marito. Ha scelto bene. E’ molto meglio di me, ma non è che ci voleva molto eh.”

Ma anche Francesco sembra aver preso una strada diversa, oggi infatti il figlio di Facchinetti sembra essere molto legato alla compagna Wilma Faissol, fashion blogger brasiliana da cui ha avuto due splendidi bambini, Leone e Lavinia.