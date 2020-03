‘È appena morto’ Francesco Facchinetti, lo straziante lutto: il disperato annuncio sui social commuove i fan

Francesco Facchinetti ha subito in queste ore un grave lutto. Il post straziante del celebre produttore discografico sui social commuove il web

Francesco Facchinetti ha annunciato poche ore fa di aver subito un grave lutto.

Il produttore ‘disperato’, ha condiviso sul suo profilo social, un breve messaggio con il quale ha commosso i fan. Scopriamo maggiori dettagli.

Francesco Facchinetti, lo straziante lutto

Poche ore fa, il figlio del Leader dei Pooh, ha annunciato sui social di aver subito un gravissimo lutto. Si tratta del padre di un suo carissimo amico.

Si dice disperato Francesco Facchinetti, nel suo annuncio su Facebook.

Un tema molto delicato quello dei lutti ai tempi del Coronavirus, dove molti stanno perdendo la vita nel silenzio e senza poter stringere le mani dei propri cari, e dove non è possibile essere vicini fisicamente con un abbraccio per cercare di lenire quel dolore già di per se straziante.

Il post sui social

Molto attivo sui suoi canali social Francesco Facchinetti ha così condiviso con i suoi fan questo momento buio.

Tanta la solidarietà e la vicinanza dei suoi follower in questi attimi difficili per il produttore discografico, che in questo momento non può essere vicino come vorrebbe anche alla famiglia per la terribile perdita:

‘E’ appena morto il papà di un mio carissimo amico. Sono disperato’

ha scritto su Facebook. Centinaia i commenti anche di chi in questo momento è lontano dai propri cari che stanno combattendo per la vita in Ospedale e sono profondamente preoccupati, e di chi proprio in questi giorni difficili ha dovuto dire addio ai pilastri della propria famiglia.

Ecco il post pubblicato poche ore fa: