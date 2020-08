Francesco Facchinetti, ladri in casa in diretta: lui prende due pistole – Video

Francesco Facchinetti, ladri in casa in diretta: lui prende due pistole –...

Il furto ripreso in diretta TV durante le riprese dello show The Facchinetis. Francesco Facchinetti prende le sue pistole e minaccia di uccidere

Francesco Facchinetti torna a far parlare di sé, rilanciando la polemica sulla legittima difesa, dopo che dei ladri sono entrati per rubare in casa sua, durante le riprese del suo show The Facchinetis.

Il furto in diretta tv

Francesco Facchinetti e la famiglia sono protagonisti di una nota docuserie in onda su RealTime. Durante le riprese di questo programma televisivo si sono visti i ladri in azione in diretta.

I malviventi si sono introdotti nella villa di Mariano Comense, mentre la famiglia era in casa. Non solo era presente l’ex DJ, ma c’erano anche la moglie Wilma Faissol ed i loro figli.

Gli spettatori della docuserie The Facchinettis hanno potuto assistere al furto e alla fuga sia dei ladri che della famiglia.

Il video incriminato

Nel video possiamo vedere che la famiglia si rifugia nella panic room, non appena si accorgono della presenza di un uomo con la torcia elettrica. I due uomini erano alla ricerca di qualcosa da rubare ma sono stati visti e seguiti dalle telecamere di videosorveglianza.

Facchinetti ha raccontato di aver preso un’arma in mano e di aver cercato di darne una in mano alla moglie che l’ha rifiutata.

“Non mi vergogno di voler difendere le persone che amo a ogni costo. Per chi non ha mai sparato, prendere un’arma in mano non è una cosa semplice.”

Ha rincarato la dose dichiarando come in passato che se minacciato non si farebbe problemi a “far fuori” per proteggere la famiglia

I ladri hanno iniziato a girare in casa e appena è partito l’allarme, sono scappati arraffando poche cose mettendole in una federa gridano in francese :

“Allez, allez! E’ partito.”

Le forti dichiarazioni hanno ridato vigore alla vecchia polemica sulla legittima difesa, scatenata dallo stesso Facchinetti quando durante le feste, aveva rilasciato dichiarazioni molto simili.