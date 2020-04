Francesco Facchinetti denunciato ‘Ho menato un uomo’: il cantante confessa il motivo della rissa

Francesco Facchinetti ha fatto una confessione spiazzante sul suo profilo social. Il cantante, ha rivelato di aver ‘menato un uomo’, il motivo dell’aggressione

Francesco Facchinetti, figlio del Leader dei Pooh, è tra i personaggi più seguiti e amati sui social, sui quali è molto attivo in particolare nell’ultimo periodo, essendo come tutti costretto a casa per la quarantena.

Nelle ultime ore, il figlio di Roby Facchinetti, è tornato sotto i riflettori a seguito di alcune confessioni spiazzanti.

Il cantante ha rivelato di aver ‘menato un uomo’ e non nasconde di non essersene pentito. Ma cosa ha spinto l’artista ad aggredire quella persona? Scopriamo cosa è accaduto.

Francesco Facchinetti: ‘Vado fuori di testa quando…’

In un intervento sui social, il cantante rivela di andare fuori di testa quando ad una persona o un animale indifeso viene fatto del male.

Si innesca una reazione impulsiva che lo spinge a reagire in maniera aggressiva verso l’aggressore al fine di difendere la vittima della violenza.

Poi nel continuare il suo intervento, ci ha tenuto a sottolineare a chi lo segue, essendoci tra questi tanti giovani, di non doverlo assolutamente imitare nei suoi comportamenti.

Questo, racconta Facchinetti ‘non è una cosa sana andare in giro a farsi giustizia da soli’ e per tale ragione è necessario chiamare ‘le autorità competenti’.

‘Ho menato un uomo! non mi pento’: la confessione spiazzante

Proseguendo nel suo discorso Francesco Facchinetti rivela che una volta ha malmenato un signore che ‘faceva violenza sul suo cane’ e durante la colluttazione gli ha rotto il naso.

L’uomo ha denunciato il cantante per il suo gesto, per il quale ha dovuto ‘pagare’ le conseguenze del caso.

Ciò nonostante, pur essendo consapevole che il suo comportamento non è assolutamente da emulare, non si pente e mai si pentirà, ha concluso sui social.