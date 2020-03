Ucciso dal Coronavirus: il commovente addio di Francesco Facchinetti sui social all’amico scomparso

Grave lutto per Francesco Facchinetti, lo straziante messaggio di addio sui social: “E’ morto un altro mio amico”

Sono giorni particolarmente tristi per il cantante che ha commentato questo periodo con la seguente frase: “Incubo senza fine”. Francesco Facchinetti ha utilizzato i social per salutare un altro suo amico venuto a mancare poche ore fa: il messaggio di cordoglio commuove il web.

Lutto per Francesco Facchinetti: addio all’amico

E’ un incubo senza fine. Francesco Facchinetti, solo pochi giorni fa, aveva annunciato sui social la scomparsa del padre di un suo carissimo amico. L’uomo è morto dopo aver contratto il coronavirus. Sono giorni davvero difficili per il nostro Paese che combatte contro un nemico invisibile, il quale non lascia scampo a chi già ha malattie pregresse. Il silenzio delle città è assordante, soprattutto in quelle che hanno visto morire tante persone che non hanno potuto potuto stringere le mani dei propri cari per un’ultima volta.

Non molte ore fa, il figlio del leader della storica band dei Pooh, ha condiviso su Facebook un breve messaggio in cui ha annunciato di aver subito un altro grave lutto. Ecco le parole del cantante.

Il messaggio di cordoglio sui social

Non molte ore fa, Francesco Facchinetti ha condiviso sui social uno straziante messaggio dedicato al suo amico. Non è chiaro se questo suo amico sia venuto a mancare a causa del coronavirus. Il cantante, infatti, si è chiuso nel silenzio e nel dolore. Ecco il messaggio che si legge sul suo account ufficiale:

“Un altro mio amico è appena morto, questo è un incubo senza fine”.