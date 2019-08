Francesco Chiofalo, ‘Tutto finto! Creato a tavolino’: emerge la verità sulla storia con Antonella Fiordelisi

Francesco Chiofalo, ‘Tutto finto! Creato a tavolino’: Aurora Ciorbi rivela tutta la verità a FanPage.it sulla storia con Antonella Fiordelisi

Negli ultimi giorni i giornali di gossip non si fa che parlare d’altro, ovvero del tradimento di Francesco Chiofalo ai danni di Antonella Fiordelisi.

Ma dopo pianti disperati emerge l’amara verità sulla storia tra l’ex concorrente di Temptation Island, e la modella salernitana.

A riverarla, Aurora Ciorbi, uscita dall’anonimato per sganciare la bomba del secolo. La presunta ex ragazza di Francesco Chiofalo ha raccontato tramite nuovi post su instagram che la storia tra i due in realtà sarebbe stata inizialmente tutta studiata a tavolino.

Chiofalo e Fiordelisi: ‘Una storia studiata a tavolino’

Aurora Ciorbi, ‘presunta’ ex ragazza di Francesco Chiofalo, ha pubblicato su instagram alcune screen di diverse conversazioni Whatsapp le quali dimostrerebbero che sarebbe rimasta in contatto con l’ex concorrente di Temptation Island anche dopo la loro rottura.

La Ciorbi rivela di essere stata a casa sua, mentre intratteneva la storia con la Fiordelisi e in un’intervista rilasciata in via esclusiva a FanPage.it, ha raccontato che la storia tra Chiofalo e la modella sarebbe nata come una ‘montatura’, per ottenere visibilità. Una visibilità che il personal trainer, non avrebbe mai potuto ottenere se avesse continuato la sua storia con lei:

‘Mi diceva che non era necessario ufficializzare la nostra storia, l’importante era stare insieme davvero. Ci amavamo alla luce del giorno, a Roma lo sapevano tutti perché non ci siamo mai nascosti’

poi arriva l’intervista a ‘Verissimo’ dove Chiofalo asfalta la Ciorbi, dichiarandosi single dinanzi all’Italia intera, mentre in realtà era impegnato:

‘Ricordo che Silvia Toffanin gli chiese se era innamorato e lui rispose che stava cercando l’amore e che non si era più innamorato dopo Selvaggia. Quando quell’intervista è andata in onda l’abbiamo guardata insieme. Ha fatto malissimo’

poi continua rivelando che Chiofalo al tempo si giustificò, asserendo che bisognava che si proclamasse single per partecipare a determinati programmi e che inoltre stare con una ragazza sconosciuta e anonima come lei non gli avrebbe fruttato lo stesso successo che ha ottenuto con la Fiordelisi.

Aurora Ciorbi: ‘La storia tra Antonella e Francesco nata come una montatura’

Infine la ‘presunta’ ex fidanzata di Chiofalo rivela un’amara verità. La storia tra i due sarebbe stata costruita a tavolino dalle loro rispettive agenzie:

‘Loro all’inizio si sono fidanzati per finta, perché l’agenzia di entrambi aveva organizzato questa finta relazione. Lo sapevano sia Francesco sia Antonella, me lo ha confermato proprio la Fiordelisi’

Ma poi, quella storia nata come una farsa, si sarebbe trasformata in qualcosa di più, i sentimenti tra i due sarebbero divenuti reali:

‘Lei stessa me l’ha detto ieri. Oggi è davvero innamorata di lui ma all’inizio avevano studiato questa storia a tavolino. Ieri Antonella me lo ha detto subito: “Guarda, tra me e Francesco è nata così, era tutto finto. Poi abbiamo cominciato a frequentarci e ci siamo innamorati”. Adesso è sincera, ieri ha pianto anche mentre parlava con me’

Come molti utenti sostengono, quella della Ciorbi porebbe essere una mossa verso la sua popolarità. Perchè uscire solo ora dall’anonimato? Che il tutto sia stato studiato a tavolino da tutti e tre? Staremo a vedere.