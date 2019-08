Francesco Chiofalo ‘Sto male da morire, non riesco a parlare’: dopo il tumore, un’altra batosta per l’ex di Temptation

Francesco Chiofalo dopo il dramma del tumore, un’altra stangata per ‘Lenticchio’ di Temptation Island. Ecco che cosa è accaduto

Francesco Chiofalo, meglio conosciuto col nom di ‘Lenticchio’, è diventato celebre in seguito alla sua partecipazione a Temptation Island.

Il Personal Trainer, in questi mesi è stato al centro dei gossip, a seguito della scoperta di un tumore al cervello grande quanto una ‘pallina da golf’, il quale gli fu asportato mesi fa con un delicatissimo intervento chirurgico.

Francesco Chiofalo ‘E’ una merda’, il duro sfogo sui social

Oggi, Lenticchio, ritorna a far parlare di se, a seguito della scoperta del suo tradimento ai danni della sua ormai ex Antonella Fiordelisi.

La ragazza con cui condivideva da tempo una relazione amorosa, dopo la storia con Selvaggia Roma, ha deciso di rivelare tutto sui social, in un lungo video in cui disperata racconta tutti i dettagli del tradimento del personal trainer, il quale a quanto racconta fino a qualche giorno fa le prometteva ‘amore eterno’:

‘Ho scoperto che, fino ad un mese fa, si è visto con una ragazza mentre io stavo a Salerno. Non ce la faccio più. È una merda proprio’

Francesco Chiofalo sta ‘malissimo’

Quasi immediata la reazione dell’ex concorrente di Temptation Island, il quale sempre sui social, con un breve messaggio ha voluto rivelare ai fan, che in realtà anche lui sta malissimo, ma che al momento non se la sente di rivelare altro a proposito della fine della sua relazione con Antonella Fiordalesi:

‘Sto malissimo, è una situazione delicata. Vi dirò tutto quando starò un po’ meglio’

ha scritto Chiofalo in una delle sue Instagram Stories, senza mostrarsi in volto.

La testimonianza di una presunta ex: ‘Mi tradiva con Antonella Fiordalesi a Marzo’

A rincarare la dose, come se la situazione non fosse già abbastanza critica, Deianira Marzano, la quale ha pubblicato la testimonianza di una presunta ex del personal trainer, la quale avrebbe rivelato di essere andata via da casa sua perchè Chiofalo in quel periodo l’avrebbe tradita proprio con Antonella:

‘A marzo ho deciso di andarmene via da casa sua e di tornare a casa mia, di riprendere in mano la mia vita, le mie amicizie e la mia famiglia. Francesco ufficializzò subito poco dopo che si stava vedendo con Antonella’

poi prosegue e conclude, rivelando una triste verità:

‘Francesco nonostante stesse con lei, mi contattava dicendomi che voleva stare con me. Mi diceva che la donna della sua vita ero io. Mi pregava di tornare a casa da lui’

Molti utenti del web ritengono che tutto ciò non sia che una montatura per acquisire un pò di visibilità e conquistare qualche ospitata. Sarà realmente così? Staremo a vedere.

Ecco il video pubblicato da ‘GossippandosulTrash’: