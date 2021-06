Finalmente Federica e Francesco Chiofalo hanno fatto pace, lui le ha fatto un regalo super costoso: scopriamo cosa le ha regalato.

I due hanno spiegato anche perché hanno litigato, nascerà un nuovo amore ora?

Francesco Chiofalo e Federica Spano perché hanno litigato?

Recentemente i due erano partiti per una vacanza in Puglia, purtroppo però hanno discusso e la ragazza è ritornata a Roma in anticipo.

Francesco per farsi perdonare, le ha fatto una sorpresa strepitosa, dato che ieri era anche il suo compleanno.

Dopo aver chiarito, nelle stories Instagram hanno voluto spiegare il motivo della discussione ai loro fan che li seguono ogni giorno.

Federica e Lenticchio hanno rivelato che la storia è un po’ lunga ma ci sono state delle forti incomprensioni che hanno fatto degenerare la situazione.

I due non hanno svelato il motivo ben preciso, ma comunque hanno un carattere molto simile e forte, per questo può capitare di litigare.

Però Chiofalo sa bene come farsi perdonare.

Federica Spano perdona Francesco Chiofalo

“Lenticchio” dopo la clamorosa discussione che c’è stata con Federica Spano, si è fatto perdonare con un regalo davvero molto costoso.

Le ha regalato una felpa Gucci da ben 980,00 euro.

Ha deciso di lasciare il cartellino attaccato perché secondo lui, è una dimostrazione “d’amore”.

Federica ha ringraziato per il bellissimo regalo, ma il gesto l’ha commentato ironicamente dicendo:

“Quanto sei materialista!”

Insomma tra i due è tornato il sereno, ma per caso sta nascendo un grande amore?

Anche a questa domanda la coppia ha risposto che vogliono mantenere il loro rapporto d’amicizia.

Si conoscono da anni e sarebbe sciocco rovinarlo con una storia d’amore, per questo hanno spiegato che preferiscono essere dei grandi amici.

Anche se qualche volta ci si può scontrare, Francesco è molto abile a chiarire.

