‘Febbre alta e tosse, tremo’ Dopo il tumore, Francesco Chiofalo fa preoccupare i suoi fan

Francesco Chiofalo, la triste confessione su Instagram: “Ho la febbre alta, comincio a pensare al peggio”

Un ragazzo giovane e con una grande forza. Francesco Chiofalo ha raggiunto la notorietà dopo la partecipazione al noto reality show di Canale 5 ” Temptation Island” insieme alla sua ex fidanzata, Selvaggia Roma. Da allora, è divenuto uno dei personaggi del mondo dello spettacolo più seguiti sui social. Non molte ore fa, il modello romano ha espresso la sua preoccupazione in merito alle sue condizioni di salute.

Francesco Chiofalo: febbre e tosse

Qualche anno fa, il personal trainer romano ha preso parte alla quarta edizione del programma più seguito dell’estate ‘Temptation Island’. Francesco Chiofalo è stato tra i personaggi più simpatici ed acclamati del reality show di Maria De Filippi per la sua simpatia. Il modello romano è molto attivo sui social, dove ama condividere la sua quotidianità con il popolo del web. Nei giorni scorsi, il ragazzo ha espresso la sua tristezza in merito alla situazione in cui versa il nostro Paese. Dall’inizio della quarantena, il giovane si è isolato nella sua abitazione, lontano dalla fidanzata Antonella Fiordelisi.

Non molte ore fa, invece, il giovane si è lasciato andare in una confessione che ha preoccupato i fan.

Il messaggio su Instagram

Su Instagram, Francesco Chiofalo ha raccontato di essere malato, ha febbre e tosse:

“Purtroppo, in questo periodo se ti prendono due tacche di febbre e un po’ di tosse cominci a tremare e a pensare al peggio. Io ho la febbre alta e poca tosse oltre questo non ho altri sintomi, se non che la febbre ci sta mettendo tanto a scendere. Anche se lentamente scende progressivamente, quindi dovrebbe essere solo una forte influenza”.

Il personal trainer romano ha svelato di aver pensato di sottoporsi al tampone.

“Non me lo hanno più fatto alla fine, c’è molta gente che deve farlo e c’è gente che ne ha più bisogno di me. Per ora quindi non me lo fanno ma io spero proprio che non ce ne sia bisogno”.