Poco fa Francesco Chiofalo ha svelato perché ha scelto di farsi crescere i capelli: scopriamo il motivo.

Lo ha raccontato poche ore fa sul suo profilo Instagram dove ben 1,4 milioni di follower lo seguono e sostengono ogni giorno.

Francesco Chiofalo: il drastico cambiamento

Come tutti saprete, il noto influencer romano è sempre al centro delle polemiche.

Soprattutto per essersi sottoposto a vari interventi di chirurgia estetica.

L’ex protagonista di Temptation Island ha deciso di rifarsi il naso e un trapianto di barba perché la sua era poco folta e definita.

Proprio ieri ha svelato il risultato di un sondaggio fatto su Instagram che a quanto pare ha rivelato che i suoi fan lo preferiscono senza barba e senza capelli, proprio come era prima.

L’influencer si è mostrato molto deluso da questo sondaggio, infatti ha raccontato:

“Ho fatto un casino per farmi trapiantare questa barba e farmi crescere i capelli ma non è servito a un c***o, anzi è stato peggio perché mi preferivate più prima.”

Una grande delusione per Francesco, ma come mai si è fatto crescere i capelli? scopriamolo.

Francesco Chiofalo perché ha i capelli lunghi?

Sempre nelle sue stories Instagram, Chiofalo ha spiegato che ha dovuto far crescere i capelli per motivi lavorativi:

“Devo fare un catalogo fotografico di moda per un brand. Devo arrivare alla lunghezza che questi maledetti capelli si leghino.”

Ma anche qua “mai una gioia”, dato che l’ex volto di Temptation Island ha spiegato che non riesce a farli crescere, per cui non li può ancora tagliare e ritornare al suo vecchio look.

Un vero dramma per Francesco, lui tiene molto alla sua immagine e in ogni modo cerca di apparire al meglio, anche se in questo periodo ha “un diavolo per capello”.

