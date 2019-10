‘Atti osceni davanti a tutti’ Francesco Chiofalo nella bufera, il video indecente sui social

Francesco Chiofalo, ex concorrente di Temptation Island, è stato ripreso mentre commetteva atti osceni in pubblico con un pupazzo

Fa parlare ancora di se l’ex concorrente di Temptation Island Francesco Chiofalo. Il giovane romano è stato di nuovo preso di mira dagli utenti del web per un video che in queste ore sta spopolando sui social.

Francesco Chiofalo il video scandalo

Il giovane romano Francesco Chiofalo è tornato di nuovo sulla bocca del gossip, questa volta a far parlare di se è stato un video del romano molto ambiguo (e non uno legato alla sua ormai ex fiamma). Il giovane già qualche settimana ha fatto parlare e non poco il gossip. Chiofalo infatti avrebbe tradito la sua ex ragazza Antonella Fiordelisi e attraverso una serie di video sui social, ha cercato il suo perdono. Il giovane infatti ha pubblicato diversi video dove in lacrime ha cercato di rimediare ai suoi errori. In molti però stanno iniziando a sospettare che Chiofalo finga nella maggior parte dei suoi video e che stia facendo tutto questo per notorietà, come il video postato in queste ore sui social.

Nonostante sia continuamente criticato e offeso dal mondo del web, il giovane romano pare che si diverti a provocare l’ira degli haters, pubblicando foto e video al quanto scandalosi.

Chiofalo ‘violenza’ sul cane peluche

L’ex concorrente di Temptation Island pare infatti si sia messo ancora una volta in mostra per far parlare di se. A quanto pare infatti, in queste ultime ore Francesco si è reso protagonista di un video sui social, che di certo non è passato inosservato al mondo del web. Il video in questione vede Chiofalo in un negozio di giocattoli mentre è intento a guardare alcuni peluche sullo stand.

Il romano però non si è limitato ad osservare il peluche, ma si è concesso un vero e proprio momento intimo con il pupazzo. Francesco infatti, come si evince dal video, mima un vero e proprio atto sessuale sul cane peluche. Il video postato dall’ex concorrente di Temptation Island, pare che sia stato girato con lo scopo di divertire i suoi fan, ma a quanto pare non tutto il web ha apprezzato.

Le polemiche infatti non sono venute a mancare, molti hanno sostenuto infatti che i suoi atteggiamenti stanno davvero superando il limite della decenza pur di mettersi in mostra, ma la difesa del romano non è tardata ad arrivare, giustificando il video come uno scherzo divertente: