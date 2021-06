Francesco Chiofalo e Federica Spano hanno litigato, lui è da solo in...

Federica Spano ha abbandonato Francesco Chiofalo durante la loro vacanza: il motivo della pesante lite.

Da quanto emerso dal racconto del noto influencer, i due hanno avuto una litigata molto forte, forse perché c’è un sentimento? scopriamolo.

Francesco Chiofalo e Federica Spano

I due influencer romani si conoscono da tantissimo tempo, lei ha partecipato a Uomini e Donne come corteggiatrice e anche come tentatrice a Temptation Island.

Lui invece è stato protagonista del reality delle tentazioni sia da partecipante e sia da tentatore.

Sono sempre stati dei buoni amici, ma qualcosa è andato storto.

Pochi giorni fa Chiofalo aveva annunciato di partire per la Puglia con lei, purtroppo però i due hanno litigato.

A raccontare la questione è stato proprio Francesco, scopriamo cosa ha rivelato.

La terribile lite tra Francesco Chiofalo e Federica Spano

Pochi minuti fa, il noto influencer romano ha spiegato di essere rimasto da solo in Puglia, perché la sua cara amica Federica è tornata a Roma prima del dovuto:

“Abbiamo avuto una forte litigata, ci siamo ammazzati perché abbiamo due caratteri forti tutti e due.”

Ha aggiunto:

“Poi lei risponde sempre male per cui se n’è andata anticipatamente lasciandomi qua da solo come un co*****e.”

La cosa che lo fa più dispiacere è che Federica non gli risponde alle chiamate e messaggi, per questo Chiofalo ha rivelato che andrà sotto casa sua per chiarire.

Inoltre la Spano continua a mandargli continue frecciatine nelle stories Instagram.

Riguardo a questo l’influencer ha affermato che avrebbe preferito un comportamento diverso da parte della ragazza.

I due avrebbero dovuto anche rispondere insieme a varie domande fatte dai fan, siccome in molti si sono chiesti se c’è qualcosa tra lui e Federica:

“Se riusciamo a chiarirci, vi spieghiamo la situazione dato che ci fate tantissime domande.”

Francesco e Federica riusciranno a fare pace? i fan non aspettano altro dato che vogliono sapere a tutti i costi se tra di loro c’è del tenero.

Leggi anche –> Elisabetta Gregoraci, il décolleté finisce dentro il piatto di pasta: il web impazzisce – Foto