Francesco Chiofalo “Ho perso la sensibilità, non posso farlo” rivela i danni del tumore e dell’operazione

Francesco Chiofalo “Ho perso la sensibilità, non posso farlo” rivela i danni...

Franceco Chiofalo rivela il suo reale stato di salute dopo l’intervento al cervello lasciando tutti senza parole ”Non posso più guidare”

Francesco si confessa, raccontando la verità sulle sue condizioni di salute dopo aver subito un’operazione delicata al cervello.

“Ecco perché non ne parlo. Purtroppo non posso più guidare” la confessione di Francesco

Non molto tempo fa Francesco Chiofalo, ex partecipante di Temptation Island, ha subito una delicata operazione dopo aver scoperto di avere un tumore al cervello.

Anche se l’intervento ha avuto esito positivo, questo non significa che non porti straschi come pensavano molti, anzi!

Infatti a dichiararlo è lo stesso Lenticchio che si racconta confessando per la prima volta le conseguenze riportate dopo l’operazione.

Ha spiegato tutto tramite Instagrm stories, facendo chiarezza sulle sue condizioni di salute e dicendo anche il motivo per il quale ha smesso di parlare di quello che gli è successo.

La rivelazione arriva dopo diverse critiche, che nello specifico, arrivano puntando il dito su come ha gestito la vicenda dal punto di vista dei media.

Le dichiarazioni di Francesco e le conseguenze dell’operazione

Torna a parlare della sua storia su Instagram ed esordisce dicendo:

Ho smesso di raccontare bene le cose sui social perché sono stato accusato più volte solo perché ho raccontato la verità

Poi continua con dei video sul social parlando della sua attuale condizione di salute

Purtroppo ho perso completamente la sensibilità della gamba destra, mi ci si potrebbe spegnere sopra una sigaretta che non me ne accorgerei. La percezione del pavimento sotto i piedi non la sento più

L’ex concorrente di Temptation Island prosegue dicendo anche che ha smesso di portare sia la macchina che la moto ed oltre ad aver perso la sensibilità alle gambe ha avuto anche dei problemi alla vista.

La vista purtroppo continua a calare vertiginosamente, ho cambiato lenti agli occhiali quattro volte. A breve dovrò fare un intervento al laser agli occhi

Concludendo cosi di raccontare la sua storia e le sue condizioni ad oggi.