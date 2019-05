Francesco Chiofalo lascia fidanzata Antonella Fiordelisi “Perso la sensibilità della gamba, la vista peggiora”

Francesco Chiofalo lascia tutti senza parole con la sua scelta: lascia la sua fidanzata con una lettera su Di Più, ecco il motivo

Francesco Chiofalo, ex concorrente di Temptation Island (programma nel quale partecipò in qualità di fidanzato di Selvaggia Roma), ha scritto una lunga lettera alla fidanzata Antonella Fiordelisi, che ha deciso di pubblicare sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale DiPiù.

Dopo quell’esperienza nella trasmissione condotta da Filippo Bisciglia, Selvaggia e Francesco avevano avuto una sorta di tira e molla continuo, fino a lasciarsi definitivamente e non di certo in buoni rapporti.

Francesco Chiofalo, la brutta notizia e la lettera d’addio

Duro periodo, poi, per il giovane romano tatuato, che si era visto piombare addosso la terribile notizia di avere un carcinoma al cervello di una grandezza pari a 5-6 cm di diametro.

…Poi la ritrovata serenità con Antonella

“Dopo l’operazione, che per fortuna e’ andata bene, ho ritrovato la SERENITÀ’ con antonella fiordelisi, ex tentatrice di temptation island”

Aveva dichiarato Francesco solo poco più di un mese fa. Negli scatti e nelle stories di Instagram, i due sono sempre apparsi molto felici e affiatati. Finché, poco fa, come un fulmine a ciel sereno, è arrivata la notizia su DiPiù.

Francesco lascia Antonella con una lettera

Francesco Chiofalo l’ha fatto sulle pagine di un magazine. Ma perchè? Forse vuole lasciare spazio e liberà ad una persona che non può sostenere il suo periodo buio? Ecco cosa ha detto:

“A gennaio sono stato operato al cervello per un tumore: la mia convalescenza è lunga e non posso condannarti a farmi da crocerossina”

Si legge sulle pagine del settimanale in questione. Riportiamo altri spezzoni della lettera dell’ex concorrente di Temptation Island rivolti alla la fidanzata Antonella:

“Questa lettera è come un regalo, un biglietto di sola andata per un viaggio che, sinceramente, vorrei che tu intraprendessi senza di me”

Ha detto Francesco, cercando di giustificarsi nel modo più accettabile possibile.

Chi ama, deve lasciar andare

“Queste mie parole nascono da un sentimento ben preciso che provo nei tuoi confronti. E’ proprio per il grande amore che mi lega a te che preferisco farti vivere la tua vita serenamente.

Ha concluso Chiofalo. Il bel Francesco ha quindi deciso di “buttare tutto all’aria”, ma non si può certo dire che sia per un motivo futile. Dalle sue parole, infatti, è emerso che l’unico motivo reale per mettere la parola fine alla loro relazione sia legato alla sua convalescenza.

Proprio di recente, Francesco aveva confessato che le conseguenze dopo l’operazione al cervello erano multiple: ha perso la sensibilità alla gamba destra e lentamente anche la vista sta calando. Un gesto d’amore il suo? I fan si augurano che i due continuino la loro relazione.