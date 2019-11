Chi è Francesco Bertoli? Il giovane cantante tra i concorrenti della diciannovesima edizione del talent show di Canale 5, Amici di Maria De Filippi

Scopriamo tutti i segreti di Francesco Bertoli, 23enne di Milano appassionato di musica, che lotta per mantenere il banco nella scuola di Amici 19.

Chi è Francesco Bertoli

Il giovane cantante nasce in provincia di Milano. Sin da piccolo si appassiona alla musica e al canto, prendendo lezioni private di pianoforte. Conosce anche il Beatbox e si accosta al Rock e al Soul passando dal Blues al R&B, cantando soprattutto in lingua inglese.

La sua grande passione lo porta a entrare nella band dei “Jarvis”, con la quale nel 2015 vince il premio MTV New Generation Award. La band viene scelta anche per partecipare a X Factor: a causa di un imprevisto, rinunciano alla partecipazione, venendo sostituiti dai Soul System, che vinceranno addirittura l’edizione del talent show.

Nel 2018 inizia per Francesco la carriera da solita, con la produzione di diversi brani inediti. Pubblicato anche il suo primo singolo, La Mia Città. Nel 2019 tenta l’ingresso al talent show di Canale 5, Amici di Maria De Filippi, giunto ormai alla sua diciannovesima edizione.

Vita privata e curiosità

Non si hanno molte notizie sulla vita privata del cantante milanese. Si tratta di un giovane molto riservato, che solo adesso sta raggiungendo la notorietà grazie alla partecipazione al talent show di Canale 5.

Vive con il papà e i suoi due gatti. Un uomo molto presente nelal sua vita che lo ascolta e consiglia continuamente: proprio lui lo avrebbe spinto a rincorrere il suo grande sogno.

Sappiamo che Francesco Bertoli è presente su Instagram con circa 43mila follower che lo seguono quotidianamente rimanendo aggiornati sul suo percorso musicale e sulla sua vita privata.

Ben poco si conosce anche della sua sfera sentimentale: probabilmente il giovane è single, visto che sul web non circolano particolari rumor su una sua possibile relazione sentimentale. Il giovane è tuttavia molto ambito per via della sua bellezza e molte fan sostengono che farà stragi di cuori all’interno della scuola di Amici 19!