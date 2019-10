Francesco Arca, da tronista ad attore: vita privata, figli e curiosità sul nuovo volto de L’Isola di Pietro

Chi è Francesco Arca? L’ex amato tronista di Uomini e Donne e attore affermato che interpreterà Valerio Ruggeri nella terza stagione de L’Isola di Pietro

Scopriamone di più sul bellissimo attore Francesco Arca, che ritorna in tv nel ruolo del Vicequestore aggiunto nella miniserie di Canale 5 L’Isola di Pietro.

Chi è Francesco Arca

Nasce a Siena, il 19 novembre 1979. I suoi primi contatti con la televisione avvengono con la trasmissione di canale 5 Volere o volare, un reality show condotto da Maria De Filippi nel 2004.

Poco dopo prende parte alla stagione 2004/2005 di Uomini e Donne nel ruolo di tronista. La notorietà acquisita gli permette di posare nudo per un calendario e di partecipare alla terza edizione del reality show di Canale 5, La Fattoria.

Francesco Arca vuole proseguire la sua esperienza nel mondo dello spettacolo facendo l’attore. Per questo motivo, nel 2006 si trasferisce a Roma, dove studia recitazione e dizione con Anna Macci; frequenta inoltre vari corsi tra i quali quello di Ennio Coltorti.

Dal 2008 ottiene vari ruoli in alcune serie televisive, come quello nella soap opera di Rai 1 Incantesimo 10 e nella fiction Carabinieri. Successivamente recita anche in Scusa ma ti voglio sposare, Bum bum liberi tutti e in una puntata della serie televisiva Don Matteo 7.

Nel 2010 interpreta il ruolo dell’agente di polizia Antonio Branca nella fiction di Rai 1 Ho sposato uno sbirro 2. Nel 2011 è nel cast del film 5, diretto da Francesco Maria Dominedò, e compare in una puntata della serie televisiva di Rai 1 Che Dio ci aiuti.

Nel 2012 e nel 2013 è uno dei protagonisti della fiction di Canale 5 Le tre rose di Eva, dove interpreta Bruno Attali. Finalmente arriva per Francesco il suo primo ruolo da protagonista, quando interpreta il poliziotto della sesta stagione di Rex.

Nel 2014 è il protagonista del nuovo film di Ferzan Özpetek, Allacciate le cinture, in cui recita accanto a Kasia Smutniak. Nel 2015 compare nel nuovo film di James Bond Spectre diretto da Sam Mendes.

Nel gennaio 2016 appare nel video di Io di te non ho paura di Emma Marrone. Sempre nello stesso periodo partecipa alla prima edizione del nuovo talent show per bambini, Pequeños gigantes, nelle vesti di giurato.

Nel 2017 partecipa al reality show Pechino Express ed è protagonista della fiction Sacrificio d’amore su Canale 5.

Nel 2019 è nel cast della terza stagione della miniserie di Canale 5 L’Isola di Pietro, dove interpreta un nuovo Vicequestore aggiunto del commissariato di Carloforte Valerio Ruggeri, trasferito da Milano e che sembra nascondere un segreto.

Vita privata, figli e amori

La vita di Francesco Arca è stata segnata da un terribile avvenimento che lo ha sconvolto a soli 9 anni: suo padre Silvano, paracadutista, è morto in un incidente sul lavoro.

Francesco Arca ha avuto una vita sentimentale molto intensa. Nel 2004 si lega a Carla Velli, conosciuta nel programma pomeridiano Uomini e Donne. La loro relazione continua per un breve periodo, dopo di che si lasciano ma mantengono un buon rapporto di amicizia.

Nel 2006, durante il reality show La fattoria, Arca conosce la modella e attrice venezuelana Jennipher Rodriguez. La loro storia, però, finisce dopo poco tempo a causa di un tradimento da parte di lui.

Nel 2007 ha una relazione con l’attrice Laura Chiatti, che dura tre anni, dopo di che durante le riprese de Le tre rose di Eva, ha un flirt con l’attrice Anna Safroncik, poi con Luisa Corna.

Dal 2013 è sentimentalmente legato a Irene Capuano, modella ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne, con cui aveva già avuto una relazione, poi interrotta per un breve periodo, nel 2011.

L’1 settembre del 2015 nasce la loro prima figlia, Maria Sole, mentre il 6 aprile del 2018 a Roma diventano di nuovo genitori con la nascita di Brando.