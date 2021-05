Francesca Tocca, il costume scopre le parti intime: Sperti commenta

Una foto bollentissima quella di Francesca Tocca. Ed è per questo che Gianni Sperti non può fare a meno di commentare.

Una ballerina da un fascino incredibile quello di Francesca Tocca: la professionista della scuola di Amici ha mostrato il lato più sensuale di sé sui social.

La ballerina non esita a mostrare il suo lato più sensuale sui social. Lo scatto ha colpito anche l’opinionista di Uomini e donne.

Francesca Tocca sensualissima sui social

Una sensualità spiazzante quella di Francesca Tocca. La ballerina è sempre molto apprezzata non solo per le sue doti nella danza, ma anche per l’innata bellezza e l’impeccabile sex appeal.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Tocca (@francescatocca)



Tra le professioniste è sicuramente una delle più brave, in particolare nel latino. Vederla ballare incanta: è un’esplosione d’energia ma anche fascino. I suoi ultimi scatti hanno ammaliato anche l’ex collega Gianni Sperti.

Francesca e il body quasi trasparente

L’ex moglie di Raimondo Todaro appena lo scorso anno è stata al centro del gossip per la sua storia velata con l’allievo Valentin Alexandru con il quale purtroppo non è finita bene: dopo allusioni e sospetti i due sono usciti allo scoperto e hanno cominciato a vivere la loro storia aldilà delle telecamere.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Tocca (@francescatocca)



Il flirt è durato qualche mese: la fine del matrimonio con Raimondo però non ha nulla a che vedere con la storia con l’ex talento di Amici. Con l’ex marito le cose andavano già male. Oggi Francesca e l’insegnante di Ballando con le stelle sono in ottimi rapporti e insieme fanno da genitori ad una bimba.

In un post recente è apparsa come sempre in perfetta forma e le trasparenze hanno lasciato poco all’immaginazione. Persino Sperti spiazzato dall’incontenibile fascino della ballerina ha commentato:

‘Bellissima’

In effetti come dargli torto!