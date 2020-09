Francesca Tocca in dolce attesa: la foto di lei incinta emoziona tutti

Francesca Tocca bellissima col pancione. La foto da incinta postata sui social commuove tutti. I fan la bombardano di domande e lei chiarisce.

La ballerina professionista torna a far parlare di sé. Questa volta Francesca Tocca ha condiviso una foto amarcord che ha commosso il web: è incinta della sua piccola.

Una delle allieve più amate della storia del talent show di Canale 5 è, senza alcun dubbio, Francesca Tocca. Nel corso degli anni, la ballerina catanese ha dimostrato di avere grande talento e oggi è una una delle professioniste di Amici più apprezzate dal pubblico, soprattutto quello maschile.

Negli ultimi mesi, la giovane è stata protagonista delle riviste di gossip dapprima per la rottura con il marito e successivamente per il flirt con un ex ballerino della scuola, Valentin. Non sono ancora chiari i motivi che si celano dietro la rottura ma pare che la coppia versava già in una situazione di crisi.

Di recente, inoltre ha ufficializzato la fine della su a breve relazione con il giovane ballerino conosciuto proprio nella scorsa edizione del programma condotto da Maria De Filippi.

Lo scatto della ballerina catanese incinta

La bellissima ballerina di Amici ha deciso di condividere uno dei momenti più belli per una donna, ovvero l’attesa della maternità.

E’ facile intuire che non si tratta di una foto recente ma del periodo in cui era in attesa della sua primogenita Jasmine, nata dal matrimonio con Raimondo Todaro.

Dopo la fine delle relazione con Valentin, Francesca Tocca vuole voltare pagina e dedicarsi a sua figlia.