Francesca Tocca, cosa ha deciso dopo il finale di Amici: vuole solo lui

Francesca Tocca, protagonista del triangolo amoroso di Amici19 pubblica una storia Instagram che desta sospetti nei fan. Chi c’è ora nel suo cuore?

Nell’ultimo mese la ballerina è stata al centro del Gossip e la confessione di Valentin su Instagram ha fatto esplodere una bomba sulla vita dell’attrice.

I fan già avevano intuito che c’era del tenero tra i due, infatti la complicità magnetica che bucava lo schermo era più che palese.

L’ex concorrente di Amici19, Valentin Alexandru Dimitru, ha confessato proprio durante la semifinale del programma di avere una love story con Francesca Tocca destabilizzando tutti.

Il ragazzo ha svelato tutto su Instagram e successivamente ha deciso di cancellare il post, ma era già tardi perché tutti avevano letto il contenuto: si era innamorato di lei.

Francesca Tocca e la crisi matrimoniale, la passione ritrovata ad Amici 19.

Francesca Tocca è una splendida ballerina professionista del programma televisivo Amici 19 ed è sposata con Raimondo Todaro, ballerino di Ballando con le Stelle.

Insieme per più di dodici anni, Francesca e Raimondo si sono conosciuti proprio su una pista da ballo. La danza li ha uniti tanti anni fa, si sono sposati e hanno una bambina, la piccola Jasmin.

La coppia ha recentemente affrontato una lunga crisi matrimoniale ma aveva deciso di riprovarci e sistemare le cose per la figlia Jasmin.

La ballerina professionista ad Ottobre 2019 ha conosciuto Valentin Dimitru, un allievo della scuola che ha fatto subito breccia nel suo cuore durante il programma televisivo.

Nelle serate di Amici19 era evidente che tra Francesca e Valentin ci fosse qualcosa di più: durante le esibizioni si percepiva una chimica magnetica sigillata da alcuni baci in diretta.

La seconda possibilità che la Tocca e Todaro si erano concessi per cercare di ritrovare la felicità e l’amore nel loro matrimonio è stata distrutta dalla confessione di Valentin Dimitru in un post di Instagram.

La confessione su Instagram di Valentin: la fine del matrimonio o della love story?

Valentin nella confessione totalmente inaspettata sui social ha fatto un passo indietro mettendo fine alla sua love story con Francesca Tocca. Ha dichiarato nel post:

Chiedo scusa se mi sono innamorato di una persona sposata e credo (…) che questa sia la cosa più giusta da fare (cioè un passo indietro) perché alla fine di tutto la famiglia è la cosa più importante

Le amiche della Tocca e anche i fan si sono scagliati contro Valentin che, evidentemente spaventato, ha cancellato il post evitando poi di rilasciare ulteriori commenti sull’argomento.

Secondo il settimanale Dipiù la rivelazione di Valentin riguardo la love story con la Tocca ha spinto Todaro a mettere la parola fine al loro matrimonio, sarà davvero la fine per loro?

Non sono arrivati commenti nemmeno da parte di Raimondo Todaro, ha scelto di rimanere in silenzio come la sua consorte.

La ballerina esausta dai continui pettegolezzi e stanca di essere presa di mira dopo la confessione dell’ex allievo si è sfogata sui social :

” Eh basta mi avete rotto le scatole…”

Ma l’indizio che i fan hanno colto dalla storia che la Tocca ha pubblicato su IG sembra inconfutabile. Il suo cuore batte ancora per Valentin?

Il segnale nella storia di Instagram di Francesca Tocca: chi c’è ora nel suo cuore?

La maggior parte dei post e delle storie di Instagram di Francesca Tocca sono a sfondo familiare o lavorativo. La storia pubblicata poco più di 24h fa era diversa dal solito e ha fortemente incuriosito i suoi fan!

La foto ritraeva lei in bianco e nero, seduta su un muretto con lo sguardo perso nel panorama davanti a sé, dall’aria malinconica e c’era anche una canzone in sottofondo.

Piuttosto che la fotografia è stata proprio la scelta della canzone a destare sospetti nei fan più attenti: una canzone romantica dedicata a Valentin?

La canzone “Mi sei scoppiato dentro al cuore” di Mina è stata la canzone scelta dalla ballerina per questa storia di Instagram. Un testo così romantico che decanta di un amore potente ed esplosivo, una scelta senza dubbio particolare visto la situazione che sta vivendo.

Che sia dedicata alla relazione con Valentin?

Potrebbero esserci più significati dietro questa scelta: la storia avuta con l’ex allievo è il più plausibile per i fan ma potrebbe anche riferirsi a Raimondo Todaro oppure essere espressione di una malinconia dovuta alla dura situazione di quarantena.

Nessuna dichiarazione della ballerina ha smentito o confermato queste ipotesi, i fan rimangono nel dubbio.