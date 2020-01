Chi è Francesca Sofia Novello, la modella, fidanzata con Valentino Rossi, tra le donne che calcheranno il palco del Festival di Sanremo 2020

Scopriamo tutti i segreti di Francesca Sofia Novello, la bellissima modella scelta da Amadeus per comporre la rosa delle 10 donne presenti al Festival della canzone italiana.

Chi è Francesca Sofia Novello

Nasce ad Arese, in provincia di Milano, nel 1994. Sin da piccola è dotata di una straordinaria bellezza che non tarda ad attirare alcune proposte dal mondo della moda.

A causa del suo seno prosperoso, tuttavia, deve abbandonare l’idea di diventare un’indossatrice, ma riesce comunque a ricavarsi un ruolo come modella di lingerie.

La giovane inizia a girare il mondo per “prestare” il suo volto a grandi e famosi brands.

Nel 2020 arriva la svolta per la giovane con la partecipazione al Festival di Sanremo come ospite. Il conduttore Amadeus, infatti, ha confezionato un folto gruppo al femminile, ciascuna con una propria identità, e la ha invitate dividendole per sere a gruppi di due o tre. Tra queste vi è proprio Francesca Sofia Novello.

Vita privata e curiosità

La Novello è una ragazza molto ironica, spontanea e solare. Nel corso dei suoi viaggi di lavoro, ha sempre sofferto la distanza dai suoi affetti, soprattutto dal fratello, che vive in Spagna.

Pur essendo una buona forchetta, la modella milanese confessa di dover seguire una dieta molto ferrea, che la porta a non mangiare mai carboidrati né cibi spazzatura.

La giovane è una grande amante dello sport, del nuoto e della palestra e gode delle misure fisiche che, secondo i canoni della moda, rasentano quasi la perfezione: 90-62-90.

Nel 2016 la Novello incontra il pilota di Moto Gp, Valentino Rossi durante l’inizio di una gara a Monza. La giovane, infatti, era impegnata in quel periodo nel ruolo di “ombrellina”.

Tra i due è stato subito amore, nonostante i 15 anni di differenza che li dividono. La coppia appare oggi molto legata e la loro relazione sembra andare a gonfie vele.