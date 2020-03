Francesca Policastro, chi è la “fitness” di Avanti un Altro?

Chi è Francesca Policastro, la bellissima fitness model del salotto di Avanti un altro!, modella, personal trainer e campionessa di pole dance

Scopriamo insieme tutti i segreti di Francesca Policastro, dalle origini della giovane romana classe ’92 al percorso professionale nel mondo dello sport, dalla partecipazione alla trasmissione di Canale 5 Avanti un altro! fino ad arrivare alla sua vita privata.

Chi è Francesca Policastro

Nasce a Roma nel 1992 e nel 2010 inizia la sua carriera come personal trainer. Dopo quattro anni diventa fitness model e istruttrice di pole dance, oltre che esperta in comunicazione dello sport.

Nel 2016 arriva in finale all’Italian Pole Sport Championship e terza ai Regionali dell’European Pole Sport Championship. L’anno seguente è tre le pole dancer che accompagnano Fabrizio Moro in tour.

Nel presente la donna lavora a Roma come personal trainer e nel frattempo fa parte del mondo dello spettacolo italiano. Diventa nota al grande pubblico, infatti, quando diventa la “donna fitness” del salottino di Avanti un altro!, la trasmissione condotta da Paolo Bonolis e da Luca Laurenti.

Vita privata e curiosità

Non si conoscono molti dettagli riguardo la vita privata della Policastro, vista l’estrema riservatezza che contraddistingue la donna e professionista.

Molto seguita sui social e in particolare su Instagram, vanta 33,8mila follower fedeli, che attendono continuamente che la donna fitness li aggiorni con le sue news sia personali che professionali.

Non è chiaro se la donna sia impegnata in una relazione sentimentale: dal suo profilo Instagram non è possibile dedurre questa informazione.

Ciò che sembra, invece, è che la Policastro ami molto rilassarsi al mare, rapportarsi ai bambini a cui insegna danza, il make up, nonostante sia una giovane acqua e sapone, e naturalmente il lavoro, sia quello nel mondo dello spettacolo che quello nell’ambito sportivo, che coltiva da anni in maniera molto professionale.