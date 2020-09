Chi è Francesca Pepe? Età, amore e curiosità sull’ex di Vittorio Sgarbi oggi al GF VIP

Un volto già noto grazie allo scettro di Miss Europa. Ma chi è veramente Francesca Pepe? Tutte le curiosità sulla nuova gieffina

Riparte il Grande Fratello VIP e, come ogni anno, diversi volti famosi del piccolo e del grande schermo, entrano nella casa più spiata d’Italia.

Quest’anno, tra questi, ci sarà anche Francesca Pepe, modella italiana che ha conquistato lo scettro di Miss Europa nel 2016.

Chi è Francesca Pepe?

Francesca Pepe nasce a Sarzana, nel 1996. Non conosciamo la data di nascita precisa, pertanto non possiamo definire nemmeno il suo segno zodiacale.

La giovane – nella vita – fa la modella e l’influencer: ha portato a casa il titolo di Miss Europa nel 2016, ma questa non è stata l’unica sua esperienza più importante.

La bellissima Francesca, infatti, ha posato anche per Playboy Italia, rivista di Hugh Hefner.

“Quando mi hanno chiamata e proposto il servizio però non ho potuto dire di no. Devo ringraziare il fotografo Emanuele Appendino che mi ha tranquillizzata e messo a mio agio“, ha rivelato a Il Secolo XIX.

Francesca Pepe, qualche curiosità sulla modella

Francesca Pepe è entrata nel circuito del gossip internazionale a causa della sua relazione con Vittorio Sgarbi, con il quale ha ben 40 anni di differenza.

Il critico d’arte arrivò a Sanremo del 2017, in compagnia della giovane modella e – come rivelò a Vanity Fair, non era un problema il fatto che lui fosse più grande di lei:

“Non mi sono mai posto il problema della differenza anagrafica. Francesca è anche troppo anziana per me: è una donna saggia, matura e responsabile. Io di testa mi sento un diciottenne”.

La storia, poi, tra i due finì. La parte che le piace di più del suo corpo sono gli occhi, come da lei stessa dichiarato a Il Secondo XIX.

Si è definita una “persona umile” sempre allo stesso giornale e che cerca di immettere, nella propria vita quotidiana, il giusto livello di positività.

Francesca Pepe su Instagram

La bella modella ha un profilo Instagram, sul quale possiamo ammirare le sue bellissime foto di lavoro e legate alla vita quotidiana.

Ciononostante, non è una persona prettamente “social”, in quanto non rivela molto della sua vita privata.

Pertanto, non sappiamo se oggi sia fidanzata o stia frequentando qualcuno.