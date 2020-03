Una notizia inaspettata e ‘che non avremmo mai voluto dare’, ha così esordito l’emittente radiofonica Dimensione Suono Roma, che ha dato in diretta radio il triste annuncio che ha colpito il celebre Comic Show di Colorado.

In queste ore infatti dopo aver a lungo combattuto contro un male incurabile, è venuta a mancare ‘La Gladiatrice’ di Colorado. Scopriamo di più.

E’ morta dopo essere uscita sconfitta dalla sua grande battaglia contro un male incurabile, la celebre comica di Colorado, Francesca Milani, nota al pubblico con il nome de ‘La Gladiatrice’.

A darne il triste annuncio l’emittente Radiofonica Dimensione Suono Roma, ove era l’iconica voce de ‘La ritirata de i Gladiatori’. L’annuncio ha addolorato lo staff e i fan:

‘Stamattina è arrivata in radio una di quelle notizie che non avremmo mai voluto dare, la nostra conduttrice Francesca Milani, amatissima voce de La Ritirata dei Gladiatori, ci ha lasciati per sempre’