Francesca Michielin: tutti gli amori della cantante, da Clementino a Levy

Ecco chi sono gli uomini che sono riusciti a conquistare il cuore dell’amatissima artista di Bassano Del Grappa.

Cresce la curiosità sulla vita privata di Francesca Michielin. La donna parla pochissimo dei suoi sentimenti, ma i fan vogliono scoprire chi sia il suo fidanzato.

Vi informiamo che la giovane è al momento single e vi riveliamo i nomi dei personaggi noti che le hanno rubato il cuore.

Tutti gli amori di Francesca Michielin

Francesca Michielin è una delle artiste più riservate della discografia italiana.

Raramente parla della sua vita privata ed è per questo che spesso sono le riviste di gossip ad attribuirle relazioni mai confermate o smentite.

Tra queste vi è il flirt con il rapper Clementino.

Nel 2017, Novella 2000 aveva pubblicato un articolo con scritto:

“Francesca Michielin, vincitrice di X Factor nel 2011, ha recentemente dichiarato che le piacerebbe andare a comporre le sue canzoni sull’Etna perché si sente fuoco, magma: secondo alcuni però farebbe meglio a salire sul Vesuvio”.

La liason tra i due, secondo le indiscrezioni, sarebbe però durata pochissimo. Poco dopo, infatti, il rapper è stato beccato con una modella.

La rottura con Ramiro Levy

Successivamente, Francesca Michielin avrebbe intrapreso una relazione con Ramiro Levy, chitarrista dei Selton.

Dallo scorso febbraio, dopo la partecipazione di Francesca Michielin a Sanremo 2021, in coppia con Fedez dove hanno portato il brano Chiamami per nome, la cantante dice di essere single.

È finita quindi tra Francesca e Ramiro. Lui in realtà si chiama Khaled Levy ed è il chitarrista di una band folk – rock brasiliana nata a Barcellona nel 2005.

È originario di Porto Alegre, in Brasile, ma si sposta spesso per lavoro, anche in Italia, soprattutto a Milano.

Ha collaborato anche con Malika Ayane! Peccato, Ramiro Levy e Francesca Michielin erano una bella coppia, ma siamo sicuri che presto ritroveranno l’amore.