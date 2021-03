Francesca Michielin, dal “mai più con Fedez” al successo a Sanremo 2021

La cantante sta trionfando al 71° Festival al fianco di Fedez, ma qualche tempo fa aveva ammesso di non voler cantare più al suo fianco.

Conosciamo tutti la talentuosissima Francesca Michielin, che stasera si esibirà per la terza volta sul palco dell’Ariston al fianco di Fedez.

Dagli esordi ad X-Factor, la cantante di strada ne ha fatta eccome. Ora è tra le super favorite per la vittoria al 71° Festival della canzone italiana.

Eppure, qualche anno fa aveva dichiarato che non avrebbe più cantato al fianco del celebre rapper.

Dagli esordi al successo

Francesca Michielin ha raggiunto la notorietà nel 2011, quando ha vinto la quinta edizione del talent show X-Factor.

Quel palco, si è rivelato un vero e proprio trampolino di lancio, che l’ha portata a vincere un Premio Videoclip Italiano, tre Wind Music Awards e un Premio Lunezia.

Nel 2016 si è classificata seconda al Festival di Sanremo 2016, dietro agli Stadio, e ha rappresentato l’Italia all’Eurovision Song Contest 2016.

Ora, è in gara tra i big del 71° Festival di Sanremo, in coppia con Fedez. Dopo aver collaborato con il noto rapper in due singoli, torna con un terzo.

Eppure, qualche tempo prima, aveva dichiarato che non avrebbe più cantato al suo fianco.

Francesca Michielin ammette: “Mai più con Fedez”

Francesca Michielin ha collaborato per la prima volta con Fedez che aveva soltanto 17 anni con “Cigno Nero“.

Successivamente, si è rilanciata nel progetto di “Magnifico”.

Dopo, aveva dichiarato:

“L’esperienza con Fedez per me è stata molto particolare. Per due volte è stata un grande rischio.”

La cantante ha aggiunto che avrebbe avuto difficoltà a cantare ancora una volta al fianco del cantante, per il timore del fallimento:

“Lo so che c’è un proverbio che dice che non c’è il due senza il tre. Ma io avrei paura, perché meglio di Magnifico non potrebbe andare…”

A quanto pare, però, Francesca Michielin ha cambiato idea e il nuovo pezzo, “Chiamami per nome” si sta rivelando un successo ed è tra i papabili per la vittoria a Sanremo 2021.