«Sono stanca, riposo un po’»: le ultime parole di Francesca Martellini prima di morire a 24 anni

La tragedia è avvenuta la scorsa domenica sera a Pineto, in provincia di Teramo.

Per la ragazza non c’è stato nulla da fare, nonostante i soccorsi allertati dagli amici.

Il malore, poi la tragedia

Stava trascorrendo la serata a casa di amici, quando ad un certo punto ha detto di sentirsi stanca e di volersi stendere un po’.

Da quel letto però Francesca Martellini, 24enne di Roseto, non si è più rialzata. Quando uno degli amici è andato a controllare cosa fosse successo, si è accorto che la ragazza non respirava più.

Sono stati quindi allertati i soccorsi e in pochi minuti è giunta un’ambulanza.

Leggi anche –> Lutto a Molfetta, Anna Scardigno muore a 29 anni: “Non aveva patologie pregresse”

I sanitari del 118 hanno tentato di tutto per cercare di rianimare la 24enne, ma per Francesca non c’è stato nulla da fare.

Aperta un’indagine

Sulla morte della ragazza è stata aperta un’indagine per accertare le cause della morte.

Sul corpo della ragazza non erano presenti segni di violenza e al momento l’ipotesi più plausibile resta quella di un malore improvviso.

Sulla salma della ragazza è stato disposto l’esame autoptico.

I carabinieri hanno ascoltato tutti gli amici che erano con lei la sera del decesso.

Leggi anche –> Omicidio Diabolik, i genitori di Piscitelli: “Ucciso perché voleva abdicare. Non si archivi l’inchiesta”

Il papà di Francesca, molto conosciuto a Roseto, così come sua figlia, attualmente lavora in Germania e sta cercando di rientrare in Italia per dare l’ultimo saluto alla ragazza.

Sarà l’autopsia a chiarire le cause del decesso di Francesca Martellini.

Nessuna ipotesi è esclusa.