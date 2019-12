‘Un piccolo male mi tormenta’ Francesca Manzini dopo Amici celebrities il dramma: la verità sull’intervento subito

Francesca Manzini, è nota al pubblico non solo per le sue ultime celebre di Mara Venier, Maria De Filippi e Simona Ventura ma anche per la sua recente partecipazione ad ‘Amici Celebries’ dove si è distinta ed è stata definita ‘rivelazione’della prima edizione del Talent.

Recentemente, l’imitatrice ha fatto un annuncio sui social che ha fatto preoccupare non poco i suoi fan trattandosi di importanti problemi di salute. Ma andiamo con ordine.

Francesca Manzini, l’annuncio sui social preoccupa i fan

Qualche giorno fa l’ex concorrente di Amici Celebrities ha fatto un importante annuncio ai suoi fan. Francesca Manzini ha infatti rivelato che presto si sarebbe sottoposta ad un intervento per ‘sconfiggere un piccolo male’.

Così in alcune stories girate al mare ha rivelato: