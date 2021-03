La conduttrice di Striscia La Notizia è dimagrita moltissimo e ora non si riconosce in queste foto incredibili.

Francesca Manzini ha stravolto completamente il suo aspetto, perdendo ben 10 kg.

Ecco com’è diventata oggi e qual è il segreto del suo dimagrimento. A svelare tutto è lei stessa in questa intervista.

Francesca Manzini è magrissima, la foto è choc

Pochi giorni fa, il magazine Gente ha pubblicato un nuovo numero della rivista, nella quale ha riportato l’intervista ai nuovi conduttori di Striscia La Notizia.

Si tratta di Francesca Manzini e di Gerry Scotti, che dall’8 marzo 2021 sono al timone del tg satirico di Canale 5.

Nella copertina del settimanale, compaiono proprio i due presentatori. Se Gerry Scotti sembra essere quello di sempre, Francesca Manzini è apparsa irriconoscibile.

Nello scatto, infatti, è visibilmente dimagrita. I lettori non hanno potuto fare a meno di notarlo e si sono immediatamente chiesti come la donna abbia fatto a perdere tutto questo peso in poco tempo.

Ecco la foto incredibile, che prova la trasformazione di Francesca Manzini:

Lo scatto è diventato immediatamente virale. Di seguito vi sveliamo come abbia fatto a perdere 10 kg!

Ha perso 10 kg, ecco come ha fatto

Nel corso dell’intervista al settimanale Gente, la Manzini ha svelato il segreto del suo dimagrimento:

“Sono dimagrita 10 chili e la mia dieta è iniziata quando il consulente immobiliare mi ha comunicato il tasso del mutuo per i prossimi 30 anni: lo stomaco si è chiuso all’istante.”

Francesca ha ironizzato come suo solito, grazie alla verve sarcastica di cui ha dato spesso prova, durante le partecipazioni nei vari programmi televisivi.

Ha poi confessato di aver sofferto in passato di anoressia e bulimia, ma di non aver ceduto a questi due mostri per tornare in forma.

La donna, infatti, sta seguendo un’alimentazione corretta data dalla nutrizionista e allo stesso tempo un allenamento.