Francesca Manzini e la confessione inedita sui social: scopriamo cosa ha rivelato.

La nota comica riesce sempre a strapparci un sorriso, ma cosa fa quando è giù di morale? vediamo.

Francesca Manzini , una grande sofferenza

Non tutti sanno che la famosa comica e imitatrice romana ha sopportato una grande dolore.

Nell’adolescenza ha avuto dei gravi disturbi alimentari, addirittura arrivò a pesare 47 chili.

La sua battaglia contro la bulimia e anoressia è durata ben sei anni, ma grazie alle persone vicino e alla sua forza è riuscita a riprendere in mano la sua vita.

Il dono dell’ironia è anche perché per anni ha sofferto molto, ma con grande coraggio ha deciso di far uscire tutta la sua simpatia e far strappare un sorriso ai telespettatori.

Ricordiamo tra le sue grandi e note imitazioni: Mara Venier, Sabrina Ferilli e Asia Argento.

La capacità di riuscire ad imitare la camminata, la voce, i gesti del personaggio la rendono davvero unica e grazie a ciò è riuscita ad entrare nel cuore di milioni di persone.

Ma cosa fa quando è giù di morale? scopriamolo.

Francesca Manzini, la confessione sui social

Pochi minuti fa l’imitatrice più amata e seguita del momento, ha svelato un retroscena inedito sulla sua vita.

Ha pubblicato un selfie sul suo profilo Instagram, dove si mostra di cattivo umore e indossa dei grandi occhiali da sole che però non coprono la sua espressione amareggiata.

La foto è stata scattata a San Pietro e nella didascalia ha scritto:

“Quando mi sento in riflessione vengo sempre qui a San Pietro e prego tanto per tutti quelli che amo e poi sorrido al cielo perché mi sento fortunata grata alla vita per tutto quello che mi ha dato e sta dando. Dio ti amo grazie.”

Capita a tutti una “giornata NO”, anche alle persone solari come lei.

Francesca è molto credente, per questo quando ha dei momenti di riflessione o sconforto si rifugia nella fede e con la sua forza riesce a superare qualsiasi momento difficile.

