Dopo la rottura con Christian Vitelli, Francesca Manzini si è perdutamente innamorata di un altro ragazzo: lo conoscerete già.

La bella imitatrice ha spiazzato tutti con il suo ultimo scatto sui social: i due sembrano far sul serio, vediamoli.

Francesca Manzini: chi è il suo nuovo amore

Recentemente l’imitatrice di Mara Venier ha lasciato tutti a bocca aperta con il suo inaspettato annuncio che riguarda la rottura con Christian Vitelli.

I due hanno vissuto un amore speciale, addirittura poco tempo fa stavano organizzando le nozze ma sono state annullate.

La ormai ex coppia è rimasta in buoni rapporti, ma il perché non è ancora noto.

Alcuni fan della Manzini sospettano che il motivo della rottura tra Francesca e Christian sia per l’intrusione di questo nuovo ragazzo.

Una notizia che non è stata né confermata e né smentita dalla conduttrice di Striscia La Notizia.

Ma chi è la nuova fiamma di Francesca? sicuramente lo conoscerete già e si tratta di Marco Scimia, è il sosia italiano ufficiale di Johnny Depp.

La somiglianza con l’attore hollywoodiano è clamorosa.

Francesca Manzini e il bacio con il sosia di Johnny Depp

In questi giorni la bella imitatrice ha postato delle foto e dei video in atteggiamenti complici con il ragazzo.

Anche se tantissime persone l’hanno criticata per aver cambiato compagno così velocemente, lei non deve e vuole nascondersi.

Poco fa Francesca ha condiviso altre due immagini che hanno fatto impazzire l’intero web.

Nel primo scatto i due sono a bordo piscina a piedi nudi che si guardano da vicino molto innamorati.

Invece nel secondo si scambiano un appassionato bacio, una foto davvero super romantica.

La Manzini, nella didascalia ha scritto una frase molto dolce:

“Non smetto di tremare.”

Il sosia di Johnny Depp ha risposto nei commenti dicendo un semplice ma tenero “Amore mio”.

I due sono più affiatati che mai e vedere Francesca così innamorata rende i suoi fan più felici di lei.

Leggi anche –> Eva Henger in bikini, il perizoma è troppo sottile: il lato b fa impazzire il web – Foto