Chi è Juan Martin Fagiani, il rugbista di origini argentine, che ha rubato il cuore dell’imitatrice di Striscia La Notizia, Francesca Manzini

Scopriamo tutti i segreti di Juan Martin Fagiani, dalla passione per il mondo dello sport alle sue origini straniere, dalla sua riservatezza alla relazione con Francesca Manzini.

Chi è Juan Martin Fagiani

Fagiani è un ex rugbista originario dell’Argentina. L’uomo ha vissuto per diverso tempo in Italia, giocando presso una squadra chiamata Amatori Rugby Macerata.

L’uomo sembrerebbe avere una grande passione per i tatuaggi, considerato ne possieda uno, il più visibile, che gli attraversa gran parte del petto.

Fagiani non è noto per essere un personaggio del mondo dello spettacolo, ma in quanto fidanzato di Francesca Manzini, sorridente e talentuosa imitatrice di Striscia la Notizia in coppia con Gerry Scotti.

L’amore con Francesca Manzini

Non si hanno molte informazioni riguardo Fagiani, sia perché appunto non è un personaggio noto nel panorama televisivo italiano, che perché si tratta di una persona molto riservata.

In coppia da diverso tempo con Francesca Manzini, i due sembrerebbero essere molto innamorati. Nonostante ciò sembra proprio desiderino tenere la loro appassionata relazione al riparo dai gossip.

Anche attraverso i social non sono trapelate particolari informazioni tra i due: l’imitatrice ha caricato su Instagram un’unica foto, uno scatto in bianco e nero in cui i due si baciano teneramente, con tanto di dedica romantica.

In una recente intervista, la donna ha affermato che Juan sia per lei il dono di Dio, una figura molto importante. Le avrebbe fatto capire quanto sia importante vivere il presente e lasciarsi alle spalle il passato.

Per l’imitatrice ed ex concorrente di Amici Celebrities, Juan sarebbe l’emblema di ciò che si dovrebbe fare con la vita, e cioè amarla, viverla e saperla vivere con la totale logicità, razionalità, ed emotività.