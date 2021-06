Disorientata dalle incertezze e dai dubbi, Francesca Lodo esprime preoccupazione e inquietudine in merito ad un esperimento post vaccinazione.

Francesca Lodo non riesce a dissipare i suoi dubbi. Esprime forte preoccupazione e perplessità in merito a quanto emerso dopo l’inoculazione del vaccino anti-Covid. In particolare, esprime la propria apprensione per una specifica reazione avversa.

Francesca Lodo, qualcosa non torna: dopo il vaccino si mostra così

Dall’alto del suo profilo Instagram, la trentottenne cagliaritana non riesce a trovare risposte ad alcuni interrogativi e decide di rivolgersi ai suoi 117 mila followers:

“Mi sono vaccinata e sto bene, paura passata. Però mi affligge un dubbio. Gira la voce che una volta fatto il vaccino, c’era questa diceria che se appoggiavi una moneta dove è stato somministrato il vaccino, la moneta rimaneva attaccata”

Il riferimento è ad un’infondata diceria complottista divulgata da i no-vax. Una delirante frottola che sembra aver catalizzato l’attenzione dell’ex naufraga:



“Oddio. Vi prego scrivetemi voi che sapete tutto. Ma siamo matti?”

Dopo aver tentato l’esperimento in diretta su Instagram, i suoi seguaci le fanno notare di aver posizionato la moneta nella colla del cerotto. Da par suo, la Lodo replica così:

“No ragazzi. Il cotone stava in mezzo e il cerotto sui lati. Non è neanche appiccicoso. Sto iniziando a preoccuparmi seriamente”

Assalita da dubbi che nessuno può sciogliere, Francesca Lodo resta della sua convinzione ed esprime inquietudine, segnata da una vena di ingenuità.

Francesca Lodo è una di quelle credulone che credono alla moneta che si attacca al punto di iniezione del vaccino anti Covid 🤦‍♀️😑 — Mademoiselle E. (@voguefashi0n) June 26, 2021

Test vaccino anticovid provate ad appoggiare una moneta di due euro sul vaccino e vedete se si appiccica come una calamita😊 — michela rossi (@Nikol2004Rossi) June 25, 2021