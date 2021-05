Un’esperienza dura, l’Isola dei Famosi, per Francesca Lodo. Le terribili ripercussioni suo suo fisico: ”Ho ancora un pò di problemi”. Ecco cosa ha confessato l’ex naufraga.

Dopo aver trascorso una settimana sulla Playa Imboscadissima, Francesca Lodo è stata ufficialmente eliminata lo scorso 18 Maggio 2021 dal Reality di Mediaset.

Gli ultimi mesi sono stati molto duri per l’amata attrice sarda, la quale come tutti i naufraghi ha patito la fame, e ha dovuto mettersi alla prova, soprattutto fisicamente, nelle diverse sfide che si sono susseguite settimana dopo settimana, per sperare di portare a casa qualcosa da mangiare.

Ritornata da poco più di una settimana in Italia, la Lodo piuttosto provata, ha voluto condividere con i suoi followers quelle che sono le sue attuali condizioni di salute, dopo l’Isola dei Famosi.

Francesca Lodo confessa: ”Ho perso 15 kg”

Molti naufraghi, come il noto youtuber Awed, nel corso della loro permanenza sull’Isolae dei famosi, hanno subito, a causa della scarsità del cibo, un importante calo di paso, con conseguenti malesseri e malori da parte dei concorrenti del cast.

La modella cagliaritana, seppur felice di essere ritornata alla realtà dopo essere stata per ”3 mesi fuori dal mondo”, è apparsa sui social piuttosto provata ed emaciata.

Francesca Lodo ha confessato di aver perso circa 15 kili e di star cercando man mano di tornare alla normalità.

Attualmente come riportato tra le Stories non starebbe ancora ”benissimo”, ma col sorriso sulle labbra rivela di star recuperando, seppur lentamente.

La modella rivela: ”Ho ancora un pò di problemi”

Oltre a condividere l’importante perdita di peso, Francesca Lodo ha rivelato che nonostante siano trascorsi diversi giorni dalla fine della sua esperienza sull’Isola dei famosi di avere ”ancora un po’ di problemi nel dormire e nel mangiare”.

Tuttavia, ha concluso la modella, è ”felice di aver fatto quest’esperienza” ed è rimasta particolarmente sorpresa del grandissimo affetto e supporto da parte del pubblico, dimostratole in questi mesi di permanenza alle Honduras.