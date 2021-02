Francesca Fioretti, messaggio choc: la verità sulla morte di Davide Astori – FOTO

Sono pesantissime le dichiarazioni della vedova del capitano della Fiorentina, che ha condiviso un post contenente parole strazianti.

L’ex gieffina Francesca Fioretti non ce l’ha fatta a rimanere in silenzio e ha pubblicato un post che in poche ore sta facendo il giro del web.

La vedova del calciatore ha espresso il suo rammarico per le notizie pubblicate nelle ultime ore e chiede che la verità sulla morte di Davide Astori venga accertata.

Morte Davide Astori, il punto della situazione

Poche ore fa vi avevamo informati dell’esito di una delle perizie, che verranno discusse in tribunale il prossimo giovedì.

Secondo questa, pare che la morte di Davide Astori non potesse essere in alcun modo evitata.

Secondo Francesca Fioretti, però, la perizia trapelata e riportata dai vari editoriali web e cartacei non sarebbe l’unica.

L’ex gieffina è voluta intervenire con un post sui social per fare il punto della situazione.

Le dichiarazioni fortissime di Francesca Fioretti

Poche ore fa, la vedova del capitano della Fiorentina, Davide Astori, ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram.

L’immagine la ritrae di spalle assieme al marito e alla figlioletta, su una piattaforma sul mare.

L’immagine è bellissima ed è accompagnata da parole fortissime, che sono state prontamente condivise dai fan:

“Leggo in queste ore notizie che non sarebbero dovute essere divulgate.”

Il riferimento è, appunto, all’unica perizia che è trapelata.

“Se esisteva anche la più piccola possibilità che avesse a disposizione un minuto in più, un’ora in più o la sua vita intera, io credo che quella possibilità dovesse essere esplorata.”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Fioretti (@francesca_fioretti)

Le parole di Francesca Fioretti sono durissime.

L’ex gieffina ha informato tutti che giovedì, a differenza di quanto aveva previsto inizialmente, sarà in aula.

La donna vuole dimostrare che soltanto in quel luogo la verità sulla morte di Davide Astori possa essere accertata.