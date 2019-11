Francesca Fialdini, la vera causa delle liti con Tiberio Timperi: ‘Ecco perché discutevamo’

Francesca Fialdini e Tiberio Timperi hanno litigato molto durante l’anno trascorso insieme a La Vita in diretta, la verità solo ora viene fuori

La Vita in Diretta, i due ex colleghi del programma di Rai 1, Francesca Fialdini e Tiberio Timperi, hanno finalmente chiarito il loro rapporto dietro le quinte. Dopo la fine del programma i due conduttori hanno finalmente chiarito davanti alle telecamere il loro rapporto lavorativo.

Tiberio Timperi e Francesca Fialdini, la verità sul rapporto conflittuale

Sono tante i pettegolezzi che si sono alzati sul rapporto che univa la bella Francesca Fialdini e Tiberio Timperi. Da come hanno notato in tanti, i due avrebbero avuto sempre dei battibecchi dietro le quinte e che all’inizio della loro rapporto lavorativo non sarebbe corso buon sangue. Il tutto è stato confermato anche dai continui a battibecchi ironici in diretta davanti alle telecamere di Rai 1.

I due infatti durante la conduzione del programma sembravano essere molto tesi, proprio per l’astio che correva tra loro. A riparlare di nuovo di questo argomento, è stato proprio Tiberio al settimanale DiPiùTV per mettere finalmente un punto a queste dicerie.

Timperi e Francesca stanno insieme?

Il conduttore de La vita In diretta però ha voluto anche chiarire finalmente il rapporto che si è venuto a creare nel corso degli anni con la sua collega Fialdini. Il conduttore lo fa confessandosi al settimanale DipiùTV di come in tanti hanno cercato di spettegolare sul loro rapporto lavorativo, ricamando anche delle ipotesi di un eventuale relazione:

“Non andavamo d’accordo? Una cretinata! Io e Francesca siamo amici e ci sentiamo ancora spesso. Quando discutevamo lo facevamo per trovare un accordo migliore”. Poi ha continuato:“Sulle nostre liti in tanti ci hanno ricamato” . Insomma, tra i due non c’era proprio nessuna guerra in atto. I loro ‘battibecchi’ erano semplici scambi di opinioni.

Tiberio infatti mette in chiaro queste voci che fino a qualche tempo fa girava sul rapporto con la collega Fialdini.