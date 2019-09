Francesca Fialdini sbotta e risponde ad un hater: “Indosso le stesse scarpe perché ho un problema ai piedi”

La conduttrice toscana, Francesca Fialdini, è uno dei volti più amati e seguiti della televisione italiana. Dopo una lunga esperienza al timone de La Vita In Diretta, è oggi alla conduzione “Da Noi…a Ruota Libera”. Nelle ultime ore, ha pubblicato sui social una foto che è stata duramente attaccata dagli hater, non è mancata la risposta che zittisce.

Francesca Fialdini sbotta contro gli hater

Una donna che, grazia alla sua eleganza e simpatia, è riuscita a conquistare tantissimi fan nel nostro Paese. Dopo la sua esperienza televisiva insieme a Tiberio Timperi è ritornata sulle reti RAI con un nuovo programma ‘Da Noi…a Ruota Libera’. La prima puntata è stata un grande successo, riuscendo abbattere in termini di ascolti, anche Barbara D’Urso con Domenica Live. Ma come spesso accade, il look di Francesca Fialdini è stato oggetto di critiche da parte di alcuni utenti in rete. Per quale motivo?

Ad alcuni utenti in reti non è sfuggito un piccolo dettaglio. Un utente su Instagram ha notato che la conduttrice toscana indossa sempre le stesse scarpe:

“Ma hai sempre le stesse scarpe da anni ?”

Immediata la risposta da parte delle volto della RAI.

La risposta della conduttrice toscana

L’ex volto de La Vita In Diretta ha immediatamente riposto al commento dell’utente. Francesca Fialdini ha affermato che indossa sempre le stesse scarpe a causa di un problema ai piedi e quelle che sono le uniche che può mettere senza problemi:

“Sì. Ho un problema ai piedi. Mi fanno molto male. Quelle scarpe almeno riesco a metterle senza problemi”.

La risposta ha imbarazzato l’utente che le ha chiesto scusa: