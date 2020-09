Francesca Fialdini sbugiardata ‘Sta mentendo’: la conduttrice nella bufera

Nelle ultime ore, Francesca Fialdini è entrata nell’occhio del ciclone per aver raccontato presunte bugie sulla sua professione

Francesca Fialdini, bugie sulla sua professione?

Francesca Fialdini è la conduttrice di Da noi a ruota libera, un programma che – nel corso del tempo – ha ottenuto molto consenso da parte del pubblico da casa.

Anche i piani alti della Rai sono rimasti contenti della buona accoglienza del programma da parte degli spettatori, tanto da riconfermarle la conduzione del programma.

Nelle ultime ore, però, si è scatenata una piccola bufera intorno alla Filadini la quale – a detta dei recenti gossip – avrebbe mentito circa la sua professione.

La donna si sarebbe definita “giornalista”: una definizione che non ha convinto Giuseppe Candela di Dagospia tanto da spingerlo a indagare. È davvero una giornalista?

Francesca, la verità sulla sua professione

In un’intervista a La Stampa, la Fialdini – che sicuramente è una bellissima donna – ha rivelato di non aver mai puntato sullo sfruttamento del suo bell’aspetto per far carriera.

Ecco le sue parole:

“Da giornalista ho tenuto di più al senso di quel che facevo, non mi è mai piaciuto mettermi in mostra”.

Secondo le ricerche effettuate da Candela, pare che la donna non sia iscritta all’albo professionale.

Pertanto, non essendo presente nell’elenco – non potrebbe definirsi una giornalista.

Non c’è stata ancora una reazione da parte della conduttrice televisiva che, appunto, sulla vicenda non si è ancora espressa.

Si attende un suo riscontro, al fine di fare chiarezza sulla vicenda sollevata dal giornalista di Dagospia.

La vicenda – anche se ancora tutta da confermare – ci fa venire in mente quella di cui è stata protagonista Imen Jane, blogger che si autodefinì economista, pur non essendolo.

La donna, infatti, nonostante tra le pagine del suo blog parlasse di temi legati alla sfera economica, non aveva nemmeno conseguito la laurea triennale in questo specifico percorso di studi.