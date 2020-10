Francesca Fialdini crolla in diretta: la conduttrice in lacrime, ecco cos’è successo

L’ultima puntata di Da noi…a ruota libera è stata ricca di emozioni. Francesca Fialdini ha ricevuto un’inaspettata sorpresa in studio nel giorno del suo compleanno: difficile trattenere le lacrime.

Da noi…a ruota libera, Francesca Fialdini si commuove in studio

Ieri pomeriggio è andata in onda una nuova ed emozionante puntata di Da noi…a ruota libera, condotto da Francesca Fialdini. Il contenitore della domenica pomeriggio, come sempre, offre momenti ricchi di emozioni e, di certo, non manca tanto sano divertimento.

Proprio 11 ottobre, la nota conduttrice compie gli anni e per questo importante evento, Nek ha deciso di farle una bellissima sorpresa.

Il cantante, nelle vesti di conduttore nell’ultimo segmento di puntata della trasmissione di Rai Uno, ha deciso di intervistarla e poi le ha fatto ricevere un regalo inaspettato: un tenero messaggio da parte della nonna Gianna.

Il messaggio della nonna Gianna

In occasione del compleanno della conduttrice, Nek ha deciso di prepararle una splendida sorpresa. Il cantante, infatti, è stato al timone del programma per pochi minuti e, dopo una breve chiacchierata con lei, ha mandato in onda il tenero messaggio della nonna Gianna per il suo compleanno.

Dinnanzi alle sue parole, la presentatrice non è riuscita a trattenere le lacrime e commossa ha affermato di tenere troppo a lei.

Nonostante abbia ben 93 anni, è una donna piena di vita. Di recente ha promesso a sua nipote che, quando farà ritorno a Massa- città di origine della conduttrice- le organizzerà una grande festa.

Insomma, è stata una giornata indimenticabile per lei.