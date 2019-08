Fransceca Fialdini innamorata ‘Ho perso la testa per un telespettatore’: la verità sulla sua sfera privata

Francesca Fialdini in un’intervista a Vero Tv ha dichiarato di essere innamorata di un telespettatore speciale ma di non volerne rivelare l’identità

Francesca Fialdini, nota conduttrice Rai de La vita in diretta, infiamma il gossip estivo dichiarando di essere di nuovo felice accanto ad un uomo, ma di volerne mantenere nascosta l’identità.

La conduttrice innamorata di un uomo misterioso

La bellissima Francesca Fialdini dopo aver mostrato un fisico perfetto sul suo profilo Instagram, in una recente intervista a Vero Tv ammette di essersi innamorata. Periodo felice dunque per la conduttrice de La vita in diretta che oltre ad un carriera fiorente, a settembre debutterà su Rai 1 con A ruota Libera, sembra aver trovato nuovamente l’amore. La Fialdini ha confessato di essersi innamorata qualche mese fa e che al momento preferisce mantenerne nascosta l’identità. Ha spiegato che non si sente ancora pronta a svelare il nome del fortunato ma ha comunque dichiarato di averlo conosciuto sul posto di lavoro.

Lui l’ho conosciuto proprio grazie a La vita in Diretta ma per il momento voglio tenerlo per me

Questa dichiarazione rilasciata alla rivista Vero Tv sicuramente farà partire un totoscommesse sull’identità del nuovo fidanzato della Fialdini.

Francesca Fialdini l’amore e gli screzi con il collega Timperi

Il volto noto de La vita in diretta, condotta a fianco del collega Tiberio Timperi, per la prima volta si è lasciata andare ad una lunga intervista parlando liberamente del suo nuovo amore

E’ stata proprio la trasmissione con Tiberio Timperi a portarmi la persona di cui sono pazza: è un telespettatore molto speciale e prima o poi riuscirò a parlarne.

La Fialdini ha dichiarato che gli amori vanno anche un po’ custoditi altrimenti diventano subito cosa degli altri e ha inoltre ammesso di essere ancora in quella fase dell’innamoramento iniziale dove preferisce tenere per sé il più informazioni possibili.

Durante l’intervista Francesca Fialdini ha raccontato anche dei suoi prossimi appuntamenti lavorativi per la nuova stagione televisiva della domenica. A settembre partirà con un nuovo happening show tra storie e divertimento, A ruota libera, che ha lo scopo di rendere il pomeriggio del telespettatore allegro e spensierato. E alla domanda se le mancherà Tiberio Timperi, visti i famosi screzi che ci sono stati tra di loro, risponde:

Lui mi verrà a trovare, perché mi dovrebbe mancare? Noi siamo stati veri ed erano verissime pure le nostre polemiche perché le persone litigano ma poi fanno pace se sono intelligenti…

Periodo roseo dunque, quello della Fialdini, sia nella sfera lavorativa che in quella personale.