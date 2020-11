Francesca Fialdini perde le staffe con Friscia: ‘Ti sbatto fuori’: lo scherzo ‘finisce male’

E’ calato il gelo in studio durante l’ultima puntata di Da Noi a Ruota Libera. Francesca Fialdini ‘sbatte fuori’ dallo studio Sergio Friscia. Ecco che cosa è accaduto.

Da Noi a Ruota Libera è uno degli appuntamenti più amati dal pubblico italiano dopo il Talk Show condotto da Mara Venier, Domenica In.

Durante l’ultima puntata andata in onda lo scorso 15 Novembre Francesca Fialdini ha intervistato il celebre speaker radiofonico siciliano Sergio Friscia, il quale ha voluto raccontarsi all’amato pubblico di Rai 1.

Ma il clima è cambiato improvvisamente, la conduttrice caccia il suo ospite dallo studio. Ma cosa è accaduto durante la diretta? Ecco tutta la verità.

Sergio Friscia si prende gioco della Fialdini: la reazione della conduttrice

Dopo aver a lungo parlato della sua carriera a partire dai suoi albori, il celebre speaker radiofonico ha annunciato in diretta di aver portato in studio in esclusiva il trailer del suo nuovo progetto cinematografico ‘presto in uscita’.

Francesca Fialdini ha chiesto così alla regia di mandarlo in onda, lusingata dell’esclusiva, guarda con attenzione il corto in cui Friscia interpreta ‘Il collezionista di Oxa’, parodia del celebre thriller ‘Il collezionista di ossa’ con Angelina Jolie protagonista.

Accortasi della ‘presa in giro’ da parte di Sergio Friscia, la presentatrice ha una reazione inaspettata.

La conduttrice ‘sbatte fuori’ Sergio Friscia dallo studio

Era tutto uno scherzo quello del celebre comico siciliano. Il suo gesto ha messo un po’ in imbarazzo la conduttrice la quale essendoci cascata, dopo un momento di gelo, si avvicina al suo ospite e lo intima di lasciare lo studio, chiaramente ridendo esorta: ‘Ti sbatto fuori dallo studio’.

Poi, sempre in toni scherzosi sottolinea le doti attoriali di Sergio Friscia, a cui da del ‘bugiardo nato!’.

Una gag improvvisata che ha molto divertito non solo i protagonisti ma anche il pubblico a casa.